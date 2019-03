Varapalo para McLaren: Button y Magnussen salen últimos en Australia

Los McLaren del inglés Jenson Button y del danés Kevin Magnussen -sustituto del accidentado español Fernando Alonso este fin- quedaron eliminados en la primera ronda de la clasificación (Q1) para el Gran Premio de Australia, prueba inaugural del Mundial 2015 de Fórmula 1, que se disputa en Melbourne. Es la peor clasificación de la historia de la escudería; los dos McLaren no se quedaban fuera en Q1 desde Brasil 2009.

Fase de desarrollo

"Seguimos aprendiendo y solucionando problemas del monoplaza. Todavía no se ha terminado la fase de desarrollo", dice Kevin Magnussen, sustituto de Alonso en Melbourne. "No es una gran sorpresa el ritmo que hemos tenido. Es bueno que tengamos problemas para mejorar día a día", reflexiona.



"Este coche no ha completado una carrera. No vamos a competir con nadie y será un proceso aprendizaje", termina el danés.



Ambos McLaren quedaron eliminados junto al sueco Marcus Ericsson (Sauber), al marcar los tres peores tiempos de la primera ronda de la clasificación, en la que los Manor del español Roberto Merhi y del británico Will Stevens, que tampoco lo hicieron anteriormente en la tercera sesión libre, no lograron salir a pista.