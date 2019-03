Alonso acaba segundo tras 'Checo' y muestra la fiabilidad del F14T en Baréin

Cada vez queda menos para que la F1 dé comienzo. Para que dé comienzo lo serio, para que comiencen a repartirse poles y puntos en un Mundial en el que el inicio promete ser divertido... y complicado, debido a todos los cambios de reglamentación que a más de uno han cogido desprevenido. A Force India no, con un Sergio Pérez que ha sido el más rápido de la jornada en Baréin con un crono de 1:35.570, seguido de Alonso a 64 milésimas y de Daniel Ricciardo y su Red Bull.

Fernando y el Ferrari han ido estupendamente. El asturiano ha mejorado en un segundo su mejor tiempo de la pasada semana en el mismo escenario y con el mismo coche, lo que quiere decir que, de momento, el trabajo está siguiendo la senda correcta. Pero no ha sido trabajo de rapidez el que ha hecho el bicampeón, sino de resistencia; de hecho, Fernando Alonso ha sido el piloto más activo del segundo día de entrenamientos con 122 vueltas al trazado.

De probar el motor Ferrari. De ver hasta dónde llega el poder de la 'Scuderia' con los nuevos motores. Y lo cierto es que tienen bastante poder, porque no han sido pocas las vueltas que ha rodado y ninguno ha sido el disgusto que ha llevado a su box. Sin problemas, sin ningún incidente. Sin parar el coche como sí les ha pasado a Jenson Button y a Lewis Hamilton con sus motores Mercedes.

Trabajo a destajo en Red Bull

Además también ha servido para ver cómo van las gomas este año, porque los neumáticos volverán a ser clave. Tanda larga y de carrera para que nada les sobresalte en Australia, donde el fallo se penalizará con un cero que nadie quiere ver en su casillero tras la primera prueba del Mundial.

Por ello trabajan en Red Bull, y por fin, tras muchas horas, su trabajo parece ser satisfactorio. Daniel Ricciardo ha tardado lo suyo en subirse al RB10, pero cuando lo ha logrado ha podido dar vueltas sobre Baréin. Vueltas que además le han llevado a colocarse tercero en la tabla de tiempos. Eso sí, ha dado pocos giros comparándolo con el resto de pilotos.

Perfecto Force India... mal Lotus

Sergio Pérez ha vuelto a aprovechar al máximo el tiempo que ha estado en pista. El mexicano ha vuelto a dejar patente que en Force India han hecho bien los deberes, algo que de momento no han hecho en Lotus en gran parte porque el motor Renault todavía no está a punto... y porque Pastor Maldonado no ha tenido la sesión soñada con varios problemas en su monoplaza.

Contadas son las horas que quedan para que finalice el periodo de pruebas. Para que todos pongan a punto sus coches y para que no haya desfallecimientos de motores o problemas con la caja de cambios como los que ha tenido Lewis Hamilton. Trabajo para todos, pero el tiempo apremia y ya no hay prórroga posible.



Tabla de tiempos de la jornada de test:



1. Pérez 1:35.570s 108 vueltas

2. Alonso 1:35.634 +0.064 122

3. Ricciardo 1:35.743 +0.173 66

4. Massa 1:36.507 +0.937 103

5. Button 1:36.901 +1.331 52

6. Bianchi 1:38.092 +2.522 75

7. Hamilton 1:39.041 +3.471 89

8. Vergne 1:39.636 +4.066 61

9. Gutierrez 1:39.976 +4.406 106

10. Maldonado 1:41.762 +6.192 31

11. Ericsson 1:42.516 +6.946 55