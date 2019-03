El RB10 de Ricciardo echa humo en menos de una vuelta

El Red Bull RB10 ha vuelto a fallar por tercera jornada consecutiva. Daniel Ricciardo no ha podido completar ni una sola vuelta en el día de su debut con la escudería energética. El australiano solo ha podido completar apenas tres vueltas al circuito.

El monoplaza diseñado por Adrian Newey ha tardado tres horas en salir a pista y cuando lo ha hecho no ha sido capaz de completar los poco más de cuatro kilómetros del circuito de Jerez. El RB10 ha empezado a echar humo por la trasera y se ha detenido poco después.

Los problemas de Ricciardo se suman a los sufridos por Sebastian Vettel en las dos primeras jornadas de test: suspensión, turbo, set up... Red Bull no dio con la tecla y el tetracampeón se fue de Jerez tras apenas once giros en dos días a la pista andaluza.

"Es más sensato detenerse y profundizar en la búsqueda de una solución"

Los problemas de Daniel Ricciardo se dan después de que Renault Sport confirmara un fallo de diseño en sus unidades de potencia. Los principales afectados: Red Bull, Toro Rosso y Caterham.

Red Bull ha emitido un comunicado. "Hemos trabajado duro para hacer los cambios que consideramos necesarios para superar los problemas que hemos identificado y teníamos la esperanza de una jornada más exitosa. Lamentablemente, las medidas que tomamos sólo resuelven parcialmente el problema y, al igual que ayer, es más sensato detenerse y profundizar en la búsqueda de una solución".

"Obviamente no es donde queremos estar y, naturalmente, todo el equipo está frustrado por estos problemas. Sin embargo, somos bastante buenos en recuperarnos de este tipo de cosas", reflexionan.