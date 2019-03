Pedro de la Rosa: "Es un campeonato impredecible, pero Fernando va a estar ahí"

El español Pedro Martínez de la Rosa (HRT) aseguró este viernes que éste está siendo el Mundial de Fórmula 1 "más bonito" que ha vivido hasta el momento y que HRT debe centrarse en sí misma y no en el resto de equipos, ya que en la Fórmula 1 "no existe clase media" y es imposible competir por igual con sus rivales, además de confiar en el español Fernando Alonso (Ferrari) como posible campeón.



"(Alonso) no va a ir a menos. Creo que éste va a ser un Mundial difícil de ganar, pero Fernando va a estar ahí. Este es un deporte de detalles, y cuando hay tanta igualdad todo se va a decidir por un resultado muy ajustado. Va a ser un Mundial muy interesante. Es imposible prever lo que pueda pasar pero de momento es el campeonato más bonito que he vivido", aseguró el piloto catalán tras la presentación de la sede de la escudería española en la Caja Mágica.



De la Rosa se mostró consciente de las limitaciones de su equipo, muy lejos de los tiempos de los dominadores de la Fórmula 1.



"Tenemos que olvidarnos del resto de equipos; en la Fórmula 1 no hay clase media y eso nos distancia mucho del resto de equipos pero también nos hace abrir los ojos y que seamos conscientes de por qué podemos competir", afirmó.



El piloto de HRT se mostró "satisfecho" de haber podido cruzar en Barcelona la línea de meta por segunda vez esta temporada.



"Estamos satisfechos, pero tenemos ese regusto amargo de no poder acabar más arriba. El coche es fiable y en casa lo ha vuelto a ser. Queremos más", declaró antes de asegurar que pretender acercarse al objetivo recortar dos segundos a final de temporada.

"Para Mónaco tenemos grandes mejoras y vamos a intentar cosas nuevas"

"Vamos en 'target', lo que tenemos que hacer es mantener la línea ascendente. Dependemos de nosotros mismos y en Barcelona dimos un gran salto. Para Mónaco tenemos grandes mejoras y vamos a intentar cosas nuevas. Todavía no somos suficientemente competitivos. Los próximos seis meses van a ser importantes para mejorar de cara al año siguiente, tenemos que ser realistas porque esta temporada es imposible", añadió.



Además, De la Rosa afirma sentirse muy orgulloso de la apuesta de Madrid y España por acoger su escudería.



"Cuando fiché por HRT, mucha gente cuestionó mi decisión. Ha sido un paso importante venir a Madrid y eso significa que esto va en serio, creo en la gente que lidera el proyecto. Pido paciencia, y de la misma manera me la tengo que exigir a mí mismo", manifestó.



"Este es un desafío muy grande y, sobre todo, un desafío español. ¡Más tentador que eso no puede ser! Vengo con una ambición infinita y una ilusión tremenda, si no, con 41 años, no estaría aquí", dijo el piloto catalán.



Por último, el catalán también tuvo palabras para el piloto barcelonés Dani Clos, que la semana pasada se subió por primera vez al HRT para realizar la primera sesión de libres del Gran Premio de España. "Está haciendo un trabajo sensacional en la Fórmula 1 sin haber entrenado previamente. Hay cosas sintomáticas de que hay calidad; creo que tiene ganas de quitarme el puesto", bromeó De la Rosa.