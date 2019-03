Los dobles puntos de Abu Dabi decidirán el Mundial

Lewis Hamilton va disparado hacia el título; el británico ganó el GP de Estados Unidos y dio un mazazo sobre la mesa. Su compañero en Mercedes, Nico Rosberg, estaba obligado a remontar y salía desde la pole. Sin embargo, su posición apenas le duró 24 vueltas. Hamilton, frenético, se tiró a por él en la duodécima curva del circuito.



O tú o yo, pero los dos no, parecía decir Lewis con su abrupta y arriesgada maniobra. El campeón de 2008 sumaba así su quinta victoria consecutiva y ya acumula un total de diez esta temporada; con este triunfo igualaba las victorias de Fernando Alonso en F1 (32) y se convertía en el piloto británico más laureado de la historia por delante de Nigel Mansell.



Hamilton ampliaba así su liderato hasta los 24 puntos, pero aun así no se podrá proclamar campeón en la próxima carrera del Gran Premio de Brasil. Si Lewis vence en Interlagos y Rosberg no puntúa, el británico ampliaría su liderato hasta los 49 puntos y Rosberg podría aún ganar el título en Abu Dabi gracias a la recién estrenada norma de los dobles puntos en la última carrera.

Así las cosas, podría darse un caso muy curioso: que Hamilton ganase 11 carreras (sumando la de Interlagos) y Rosberg cinco (ganando en Abu Dabi) y bastase al alemán para ser campeón del mundo.



Hamilton se toma con resignación la norma de la doble puntuación en Abu Dabi: "Yo creo que la pregunta es ‘¿qué es justo?’. Esta es la regla que han introducido por primera vez. ¿Estoy de acuerdo con ella? No sé si alguno de nosotros está de acuerdo o no con ella, pero es así como son las cosas; debes ajustarte a ellas y esperar a que suceda lo mejor".

"Sería jodido" perder el título en Abu Dabi

El británico, claro favorito al título, no quiere pensar en pder el Mundial a causa de esta norma: "Sería jodido (sic) si así fuese el caso. Pero no voy a tomar en consideración esa energía negativa. Simplemente voy a intentar hacer el mejor trabajo que pueda con el coche que tengo; y lo que sea, será, supongo", señala.



Nico Rosberg, por su parte, se congratula de poder luchar hasta el final por su primer entorchado: "Está bien escuchar eso porque hay opciones. En Brasil sé que podemos dar la vuelta a todo y creo que va a ser un fin de temporada emocionante. Tengo muchas ganas de competir con este fabuloso coche".

Hamilton va camino de ganar su segundo título mundial, con los que igualaría a Fernando Alonso, Mika Hakkinen, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Jim Clark y Alberto Ascari.