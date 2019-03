Marc Gené se ha puesto al volante del nuevo Alfa Romeo 4C. El piloto ha probado el nuevo modelo deportivo de la firma italiana en el Circuito del Jarama. Gené ha destacado el peso del vehículo ya que con 860 kilos, el monoplaza presenta muchas características de los coches de competición adecuado al uso de un utilitario.



Gené tiene muchísimas ganas de correr las 24 horas de Le Mans. Asegura que será muy difícil ganar esta carrera pero que está en el equipo correcto para hacerlo. Define a Toyota como su principal rival, así como a los otros dos Audi que forman parte de su equipo.



"Me he preparado a conciencia para ganar esta carrera", ha matizado el piloto. Destaca que la parte más complicada de la carrera llega al amanecer. "Cuando amanece llevas unas 16 horas de carrera y te quedan otras 8, muchos pilotos pierden la concentración en ese momento porque ya están muy cansados", comenta.



Sobre el Mundial de Fórmula 1 considera que está "muy interesante". Sostiene que el Ferrari de Alonso va bien esta temporada. Lamenta que el español no puntuara en Malasia y recuerda que Sebastian Vettel y su Red Bull están muy fuertes. A Gené le gustaría que el Mundial se decidiera al final y Alonso pueda recuperar los puntos perdidos.Considera que Alonso está "haciendo méritos este año" y que "si se hace justicia Alonso debería ser campeón". Además Gené opina que Alonso tiene su mejor coche desde que está en Ferrari y que Massa está haciendo uno de sus mejores años.