Ferrari dedica un vídeo a Fernando Alonso por su 33 cumpleaños

"En estos cuatro años y medio hemos compartido alegrías, decepciones y muchísimos otros instantes vividos con personas especiales", afirman desde la casa italiana, que exhibe algunos momentos vividos por el asturiano con Ferrari.

De Alonso sus patrones afirman que es "puro talento y un gran hombre de equipo" y se despiden con un "¡Felicidades campeón!". Alonso consiguió el pasado domingo su mejor resultado del año al ser segundo en el Gran Premio de Hungría, undécima prueba del Mundial de Fórmula Uno. Además ha querido agradecer a todos sus seguidores en twitter las felicitaciones con esta foto.

Feliz día a todos!! Happy day to all of you!! pic.twitter.com/DQEmipy0BL