La falta de fiabilidad resta opciones a Red Bull

Los 'toros rojos' ya no son tan bravos como antes. Red Bull ha dominado con puño de hierro las últimas temporadas de la Fórmula 1: Sebastian Vettel ha ganado los Mundiales de 2010 y 2011. Eran monoplazas prácticamente irrompibles. Sin embargo, este año Red Bull ha llegado a un punto de alerta máxima: o solucionan sus problemas de fiabilidad o el Mundial se les escapará antes de tiempo. De hecho, ninguno de los monoplazas de Red Bull terminó la última carrera en Monza, cosa que no sucedía desde el Gran Premio de Corea en 2010.



En Italia, Vettel acumulaba su segunda rotura del alternador en lo que llevamos de año. Christian Horner, director del equipo de Milton Keynes, espera que en Red Bull trabajen para solucionar un problema que ya sucedió en Valencia y que puede terminar por arruinarles el Mundial. "¡Para ya el coche!", exhortaron por radio a Vettel para que no rompiera el motor en Monza. Y es que el motor del Red Bull sufre en exceso con el calor y la escudería necesita rectificar esos fallos cuanto antes si quiere optar al Campeonato de Pilotos.

Los 'toros rojos' eran los dominadores absolutos

"Con un Red Bull, el año pasado Schumacher hubiera ganado el título", ha llegado a decir Fernando Alonso. Tal era la superioridad aplastante con la que se paseaban los 'toros rojos' por las carreteras del Mundial. Eran los monoplazas más rápidos y también los más fiables. La desaparición del difusor soplado ha venido a equilibrar este año la balanza de fuerzas, aunque la FIA nunca ha terminado de fiarse y siempre tiene a Red Bull en el ojo del huracán. Sin embargo, si no solucionan sus problemas de fiabilidad, Red Bull no podrá optar a su tercer título consecutivo.