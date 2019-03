El DRS deja a Alonso sin margen de error

Un problema en el DRS arruinó el fin de semana de Baréin a Fernando Alonso, obligándole a quedar fuera de la pelea por la victoria y anclado en la lucha por los puntos. El bloqueo del DRS, un sistema que sólo puede emplearse después de la vuelta dos en adelantamientos y rectas señaladas por la FIA, deja al asturiano de Ferrari a 30 puntos del liderato de Vettel y a 20 de su inmediato perseguidor, Kimi Raikkonen. La brecha duele aún más cuando solo han transcurrido cuatro carreras y ya sumas un cero y un cuatro en tu casillero.



"¡Me quedo sin ruedas!", anunciaba Alonso por radio, que no entendía cómo Vettel abría brecha cuando en las simulaciones el Ferrari tendría mejor ritmo de carrera. Los técnicos anunciaron entonces que se trataba del mecanismo DRS, que no bajaba. Tras el bloqueo del DRS en la vuelta siete, Alonso paró y se dio por solucionada la avería en el F138 tras fijar de nuevo el alerón trasero. Sin embargo, el problema se repitió en la siguiente vuelta y Ferrari dijo adiós a sus opciones de podio con otra parada consecutiva.



"Que no suba, a veces ocurre, porque es un mecanismo hidráulico que requiere cierta fuerza, pero que no se cierre es rarísimo", lamentaba el español tras la carrera. El DRS constantemente abierto le hacía veloz en las rectas, pero le dejaba sin carga aerodinámica en las curvas con un coche prácticamente inconducible. De hecho, los expertos no salen de su asombro: ¿Cómo es posible que Fernando condujera con el mecanismo activado durante dos vueltas?



Domenicali explicó el por qué de la decisión de volver a abrir el DRS en la vuelta ocho, exculpando a Fernando: "Sinceramente, pensábamos que el problema se había solucionado. Sabíamos que no era un problema del sistema hidráulico, sino que se había bloqueado puntualmente y que seguiría funcionando con normalidad. Por eso pulsó Fernando en esa vuelta". A toro pasado, se trata de un error evidente.



Ferrari tiene que estudiar a fondo este problema, ya que tan importante como la velocidad es la fiabilidad del monoplaza. Alonso no sufre un abandono por razones mecánicas desde Malasia 2010 y ayer tuvo el más que dudoso honor de igualar el récord de fiabilidad de Webber al acumular 59 carreras seguidas sin abandonar por avería; en Montmeló puede ostentar este récord en solitario. Sin embargo, pequeñas averías como la de Baréin son las que cuestan un título a final de año.



Es probable que Alonso tenga entre manos el mejor monoplaza que Ferrari haya ideado desde que llegó a Maranello... Sin embargo, sea por errores propios, fallos desde el muro o mala suerte, Alonso ha sumado en este inicio de temporada un podio, una victoria y dos reveses. En Malasia, un golpe con Vettel le dejó fuera antes de tiempo. En Baréin una avería en el DRS le ha privado del podio en incluso de la victoria. Domenicali y Pat Fry saben que pueden luchar por las primeras posiciones, pero el propio Stefano señala que "hay que cambiar la tendencia".



"Pienso que habría sido primero o segundo", lamentaba Fernando al término de la prueba en Sakhir. Queda mucho Mundial por delante y Ferrari está a tiempo de revertir esta situación. No hay que ser alarmistas; Alonso siempre ha dicho que la suerte se compensa a lo largo de toda una temporada y que dos o tres abandonos por año son los que dicta la lógica de este deporte.



Sin embargo, queda la sensación de que los demás monoplazas, sobre todo el Red Bull de Vettel y los Lotus, son intocables y de que Alonso no se podrá permitir otro contratiempo. El año pasado Alonso perdió un triunfo seguro en Monza por una pieza de un euro, diciendo adiós a unos valiosos puntos que pudieron darle el Mundial a final de año... Ahora perdió un podio seguro por el DRS. Pequeños detalles que pueden resultar decisivos en la lucha por el título.