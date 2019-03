Alonso: "He vuelto aquí para poner el número 1 en el cockpit de McLaren"

Fernando Alonso ha respondido a las preguntas de los internautas en Twitter: "Mi inspiración en el pasado fue Ayrton Senna. Cuando era niño Senna y Prost dominaban la Fórmula 1 con el McLaren-Honda", asegura el español.

Todavía no ha subido al nuevo monoplaza: "Aún no he pilotado el McLaren. Estoy deseando pilotar el McLaren P1 y todo parece espectacular".



Sobre su vuelta a McLaren-Honda: "Es grande. Obviamente en 2007 experimenté un año muy competitivo luchando por el Mundial, algo que he hechado de menos durante unos años, así que he vuelto aquí por esa razón: ganar el Campeonato, acabar algo que empecé en 2007 y no terminé, lo cual es volver y poner el número 1 en el cockpit de McLaren. Tenemos que terminar ese trabajo y es el momento de hacerlo", asegura Fernando Alonso.