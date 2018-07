Rosberg: "Sé que he tenido muchísima suerte"

Quién le habría dicho a Nico rosberg, a falta de 15 vueltas, que acabaría ganando la carrera del GP de Mónaco. El alemán se impuso en Montecarlo por delante de Sebastian Vettel y de un Lewis Hamilton que cometió un error brutal de estrategia al entrar en boxes tras el accidente de Verstappen y de Grosjean.



Rosberg sabe que la suerte le ha acompañado: "Estoy muy contento. Sé que he tenido muchísima suerte. Hamilton se habría merecido esta victoria, ha sido mejor pero así son las cosas. Estoy muy feliz y hay que aprovecharlo a tope".



Nico no sabe por qué Hamilton entró en boxes y él no con el 'safety car': "No tengo ni idea de por qué yo no he entrado y Lewis sí. Es complicado, ha sido muy difícil relanzar la carrera luego porque los neumáticos estaban muy fríos".