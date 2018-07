Verstappen lidera los Libres 1 del Hermanos Rodríguez con Sainz octavo y Alonso 17º

La gran novedad de 2015 en cuanto a F1 se refiere ya está aquí. Ya ha llegado. México ya ha vuelto a ver rodar a los monoplazas tras muchos años de ausencia gracias a la pista, la gran pista, de los Hermanos Rodríguez. Con todo un país volcado, los Libres 1 han terminado dejando a Max Verstappen como el más rápido tras innumerables vueltas sobre el circuito con un crono de 1:25.990.



Se comenzó en mojado, como en Estados Unidos, pero a diferencia de lo sucedido en Texas la pista sí se secó y no hay peligro de retraso o de cancelación de las sesiones que restan aunque llueva. Poco a poco las gomas de seco entraron en escena y, aunque se vio alguna que otra salida de la trazada por un asfalto bastante resbaladizo, ningún problema hubo salvo Rosberg echando fuego de sus neumáticos por un sobrecalentamiento de frenos.



Con su Mercedes y el de Hamilton escondidos, en el caso de Lewis por la más que lógica relajación de quien ya ha ganado el Mundial, fue el joven e impetuoso Max Verstappen el que comandó esta primera sesión de ensayos. El holandés, tan rápido como imprevisible en algunas ocasiones, sigue dando espectáculo con un gran Toro Rosso que en México ha estado excelso. Eso sí, se ha saltado una curva, y habrá que ver cuánta relevancia tiene esto, porque que Hamilton esté a más de un segundo y medio del mejor crono no parece muy realista...



Button, por detrás de Rossi

Lo que sí es real es que McLaren-Honda está con unas ganas tremendas de que se acabe el Mundial. Las promesas de comienzos de año han quedado en nada y lo visto en Austin, con agua, no se ha reflejado en el Hermanos Rodríguez. Para empezar, cambios de motores, algo ya habitual para ellos. Ni con las nuevas unidades de potencia han ganado algo y la vida sigue igual. Alonso solo pudo ser 17º y Button hasta fue superado por Alexander Rossi y su Manor. De hecho Jenson se pasó gran parte de la sesión en la cafetería.



Competitividad cero del McLaren-Honda en México, como en cada pista a la que han ido esta temporada salvo Hungría y Mónaco. Con tres carreras aún por disputarse, 2016 y el sueño de los puntos está cada vez más cerca. Y también el poder ver a Sainz y Alonso compitiendo. Este año de momento no, pues Fernando no tiene coche y Carlos sí, y aunque ambos tienen buenas manos la máquina cuenta. El madrileño ha sido octavo, y viendo a Verstappen primero todo hace indicar que el Toro Rosso va bien en México.



Esperando a Mercedes

Tocará esperar a ver cuánta relevancia tienen estos Libres 1, pero de momento Max Verstappen tiene el honor de ser el más rápido de la primera sesión oficial de F1 que se ha hecho en México desde hace mucho tiempo. A McLaren-Honda ni se les espera, pero a Mercedes sí, así que habrá que ver lo que tardan en despertar tras estos 90 minutos de descanso.