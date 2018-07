Alonso abandona en Montmeló: "Las simulaciones nos ponían octavos o novenos"

Cuando presionaba a Nico Hulkenberg para ganar la posición, Fernando Alonso se salió de pista en el GP de España. Lejos de ser algo anecdótico, el problema del asturiano resultó ser mucho mayor. Los frenos del McLaren-Honda fallaron e hicieron que el bicampeón tuviera que abandonar la prueba cuando no se llevaban ni 30 vueltas disputadas.



Fernando lamenta no haber podido completar una carrera en la que podía haber llegado a los puntos: "La salida fue muy bien, y el coche salió un poco mejor que los de adelante. Sabíamos que la gran mayoría iba a ir a tres paradas y nuestra estrategia aquí eran dos. Las simulaciones decían que seríamos octavos o novenos. Deberemos investigar qué ha pasado para que no vuelva a pasar".



Y es que los frenos le dieron un disgusto, y además de forma repentina: "Todo pasó en mi última vuelta. Me fui largo en la primera curva. No tenía frenos. Pregunté por radio qué podía hacer y me dijeron que entrase, que mirarían qué pasaba. Ni siquiera pude frenar en 'boxes', casi juego a los bolos con los mecánicos".



Alonso ya tiene la mente puesta en el próximo gran premio que se disputará en Mónaco, y confía en mejorar: "Llevaremos cosas nuevas, algo del motor y también en la aerodinámica. Es una pista muy especial. Poco a poco estamos más adelante y queda un largo camino. Estamos a dos segundos y es un mundo. Ellos mejoran y es un desafío enorme".