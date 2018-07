Rosberg aprovecha las llamas del Mercedes de Hamilton para lograr la pole de Hungría

Como si de una nueva versión de Juego de Tronos fuera, la clasificación del GP de Hungría bien podría haberse llamado 'Canción de agua y fuego'. Fuego el que echó el coche de Lewis Hamilton en plena Q1 y que parecía dejar vía libre para que Nico Rosberg se hiciera con la pole. Y agua el que cayó del cielo para mojar una pista y terminar animando una Q3 que finalmente fue a parar para el alemán, pero no estuvo exento de sufrimiento.

Y es que sí, parece que aunque él único rival de un Mercedes sea el otro Mercedes, Rosberg tuvo que sudar y mucho cuando los diez mejores del sábado lucharon por la pole. Las condiciones de pista, pista seca a pesar del agua, provocó que Nico no pisara tanto el acelerador como acostumbra e hizo el primer puesto de salida en parrilla estuviera en el aire hasta el final.

La sorpresa parecía posible. Parecía posible que Bottas o Vettel se alzaran con un puesto que en condiciones normales es propiedad de Mercedes sí o sí. Parecía tan posible que Rosberg, a pesar de que Hamilton no es a priori un peligro para una carrera en la que adelantar es complicado, tuvo que dar lo mejor de sí para arrollar y para dejar claro quién manda esta temporada en la F1.

El retorno del tetracampeón

Ni Williams, ni Red Bull... ni nada de nada. Estuvieron cerca, pero cuanto más cerca estaban más se alejaba Rosberg. Más rápido rodaba Rosberg. Más hacía ver Rosberg que no, que la pole era suya. Que era solamente suya. Bottas la tuvo en sus manos, demostrando una vez más que es un piloto enorme y que el Williams tiene más de un secreto consigo. Y Vettel estuvo incluso más cerca que Valtteri.

Buena noticia sería que Sebastian empezara a entender el RB10 y pudiera dar alternativa violeta al de momento imperio plateado. El alemán, por fin, se ha mostrado regular durante todo un fin de semana. Muy completo, fusionándose con un monoplaza que se le está resistiendo y será él quien acompañe a Nico Rosberg en la primera línea de la parrilla húngara.

Alonso termina quinto y Kimi 'sufre' a Ferrari

Lo que daría Alonso por estar ahí, pero lo que no se puede no se puede y además es imposible. Y más si, por enésima vez, se comete otro error desde el muro por parte de Ferrari. No fue con Fernando, sino que fue con Kimi Raikkonen. El exceso de confianza de la 'Scuderia' con el finlandés le dejó fuera en la Q1 al no tener en cuenta como rival a Jules Bianchi. Sin el último campeón del mundo de los italianos, Alonso luchó solo contra gigantes en Hungría.

Y luchó con todo. Con mucho orgullo y con todas sus fuerzas. Luchó incluso a pesar de otra inquietante decisión de Ferrari de sacarle en Q3 a dar su primera vuelta con gomas usadas cuando la lluvia podía regresar. Afortunadamente no hubo que lamentar más agua y Alonso, en una pista en mejoría en alguno de sus sectores, pudo marcar el quinto mejor crono.

Rosberg decanta el Mundial

De nada le valió a Lewis Hamilton dominar con holgura los Libres en Hungría. De nada ser el que más poles tiene de cuantos pilotos en activo hay en la parrilla. Una fuga de combustible carbonizó sus opciones en la clasificación hungará y quién sabe si también para una carrra en la que adelantar no es cosa fácil. Rosberg da un paso más en su camino para conquistar el Mundial.