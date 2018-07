Fernando Alonso dejará la Scuderia Ferrari una vez haya concluido el presente campeonato, al final de un lustro en el que el español ha conquistado, con una carrera aún por disputarse, un total de 1.186 puntos, repartidos en 44 podios y 11 victorias. El adiós de Fernando Alonso da paso a la llegada de Sebastian Vettel.

"Hoy no es un día fácil porque, pese a que siempre miro hacia el futuro con mucha ilusión y determinación, al final de esta temporada se cerrará una etapa como piloto de Ferrari", comentó Fernando Alonso.



"Es una decisión difícil, pero muy meditada, en la que siempre, de principio a fin, ha imperado mi amor por Ferrari. He tenido siempre la suerte de poder decidir mi futuro y ahora vuelvo a tener esa oportunidad; por ello quisiera dar las gracias al equipo, que se ha mostrado comprensivo a la hora de entender mi posición. Dejo la Scuderia Ferrari después de cinco años, durante los cuales he llegado a alcanzar mi mejor nivel profesional, llegando a afrontar grandes retos que me han empujado a buscar nuevos límites", señala el español.

Se declara un tifosi: "Este lustro ha venido a confirmar, también, mi condición de tifosi, si bien en el pasado ya había antepuesto siempre los intereses de la Scuderia a los míos: siempre he elegido Ferrari. Cuando he tenido que tomar decisiones importantes sobre mi futuro, ha sido con Ferrari en el corazón e impulsado por mi amor a esta escudería".

Deja atrás algo más que amigos: familia

"Me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido a lo largo de estos cinco años; gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres de Maranello, hemos podido lograr tres subcampeonatos de Fórmula 1, llegando a pelear en dos de ellos hasta la última carrera, incluso siendo campeón virtual durante muchas vueltas", rememora el asturiano.



Grandes recuerdos vestido de rojo: "Sin duda me llevo, de estos últimos cinco años, algunos de los mejores recuerdos de mi carrera deportiva, además de dejar en el equipo algo más que amigos: familia. Ahora miro hacia el futuro con mucha ilusión, con la certeza, eso sí, de que siempre llevaré al Cavallino en el corazón. Gracias a los que depositaron su plena confianza en mí".

"Cuando llegó el verano dije que era el momento de sentarme con el presidente y que, si les parecía bien, yo me iría"

El asturiano abre una nueva etapa: "Es un nuevo capítulo en mi carrera, sentía que era el momento de irme, de buscar nuevos objetivos y ambiciones. No ha sido una decisión fácil. Hemos hablado, también el año pasado, esperábamos el coche de este año, pero al final ha sido el momento de irme. He tomado una decisión. Solo el tiempo dirá si he acertado o no, pero ha sido una experiencia fantástica. Estoy muy contento, muy orgulloso. Tenemos un equipo fantástico, una marca fantástica. Nos ha faltado el Campeonato, pero estoy extremadamente orgulloso de mis subcampeonatos y del trabajo que hicimos esos años. Ahora es el momento de cerrar una puerta y abrir una nueva".

¿Cambiaría algo del pasado?: "No lo sé, la verdad. La he disfrutado. Me siento muy privilegiado por lo que hemos conseguido y por lo que he vivido en estos años, me siento privilegiado por la gente con la que he trabajado, son un grupo de personas fantástico. Creo que ahora estoy más preparado, soy mejor en todos los sentidos, en el pilotaje. Ha sido un paso muy, muy importante en mi carrera. Necesitas saber cuándo es el momento adecuado de cambiar, y he sentido que era ahora. He expresado mi deseo al equipo, lo hice en setiembre. Lo entendieron. Me ayudaron mucho con eso, ya que tenía dos años más de contrato. Me escucharon y creo que es lo mejor para ambos. Ahora con un poco de suerte podremos luchar por mejores posiciones y victorias en el futuro".

"No es que abriera los ojos de repente"

Pensó en marcharse en 2014: "No es que abriera los ojos de repente. El año pasado ya tenía dudas sobre 2014. Sabía que había un gran cambio en la normativa, esperaba que estuviera en el mejor equipo para la era V6 Turbo. Tengo muy buena relación con el presidente Luca di Montezemolo, hablamos cada semana. Cuando llegó el verano dije que era el momento de sentarme con el presidente y que, si les parecía bien, yo me iría. Les tengo que dar las gracias porque podrían haber dicho que no, pero han entendido que era lo mejor para todos. Es una gran muestra de respeto y amor por este equipo. Dejaré de ser piloto de Ferrari, pero a partir de ahora seré un fan de Ferrari".



Decidió marcharse en septiembre: "Hemos intentado ver cuál era la mejor posibilidad. Renovar el contrato a principios de año, extender el renuevo hasta 2015... este año han pasado muchas cosas, pero cuando ves las cosas, cuando ves en qué decisión se mueven las cosas de cara al futuro puedes estar de acuerdo o no. En septiembre dije que era el momento de decir adiós, si era posible. Después de eso, empecé a mirar posibilidades y estoy contento".