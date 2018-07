Hembery: "Que Alonso pregunte a Vettel cómo sacar partido a los neumáticos"

Poco ha tardado Paul Hembery, director de Pirelli, en contestar a las críticas de Fernando Alonso sobre el comportamiento de los neumáticos en Corea. Después de las innumerables quejas de Red Bull y de Sebastian Vettel que provocaron el cambio de gomas una vez comenzado el Mundial, el mandamás de la marca italiana ha respondido al bicampeón y además le ha mandado un recado.

"Fue un malentendido, una declaraciones en caliente"

Porque Hembery le ha dicho que quizá deba fijarse en otro piloto para cuidar sus ruedas: "Aconsejo a Alonso que pregunte a Vettel, el futuro cuádruple campeón del mundo, cómo se las arregla para sacar partido a los neumáticos. Fernando es un gran campeón y oír estos comentarios es ciertamente decepcionante. Se esperan otras cosas de él".

Hembery tuvo que pasar por el box de Ferrari antes de la carrera coreana para dar explicaciones sobre sus palabras. A la salida, el director de Pirelli se retractó de sus palabras ante los micrófonos de Antena 3: "Fue un malentendido, una declaraciones en caliente, como las que hace un futbolista justo al terminar un partido, creo que Fernando es uno de los mejores pilotos de la historia y está haciendo un gran trabajo".

Respecto a las declaraciones de Paul Hembery, Fernando es tajante: "No hay polémica. Nosotros hablamos con hechos y Pirelli con palabras. Todo el mundo lo ve. Son neumáticos que no duran ni una vuelta, pero somos nosotros los que no nos hemos hecho a estas gomas de 2012 que tan bien les han venido a otros equipos. Hembery se equivocó y es de agradecérselo. Con la temporada que llevan encima ya sólo falta que hablasen".