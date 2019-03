Compañeros y enemigos históricos en la F1

En todos los equipos siempre ha habido un primero y un segundo piloto, y no siempre el líder suele ser el preferido. Alonso y Hamilton son un buen ejemplo; ambos tuvieron muchos problemas en 2007, pero el de la clasificación del GP de Hungría es el más recordado. McLaren no defendió al español y fue penalizado por la FIA después de que Hamilton no hiciera caso a las órdenes de equipo.



Los enfrentamientos entre Senna y Prost en McLaren excedieron los límites de la pista y ambos pilotos terminaron fuera en 1989 en Suzuka. Los duelos entre Didier Pironi y Gilles Villeneuve en Ferrari también son míticos. Son sólo otros dos nombres de una larga lista: Coulthard y Hakkinen, Raikkonen y Montoya... Es algo tan viejo como la misma Fórmula 1.