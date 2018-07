Alonso logra el cuarto mejor tiempo en unos 'húmedos' Libres 1 con Di Resta primero

Y llegó Canadá. Llegó el momento de olvidar el circuito urbano de Mónaco, las estrecheces y los 'trenecitos' de Montecarlo. Llegó la hora de enfrentarse a Montreal, al 'muro de los campeones' y a otra prueba vital para el Mundial antes de volver a pilotar por Europa. Unos 'mojados' Libres 1 han dado el pistoletazo de salida canadiense en los que Di Resta ha sido el mejor seguido de Button y de Grosjean. Alonso ha terminado cuarto.

Unos húmedos Libres 1. Húmedos por la lluvia caída sobre Montreal. Una lluvia que impidió ya no sólo el hecho de poder sacar muchas conclusiones, sino también el hecho de ver en plenitud esos nuevos Pirelli traseros que la marca de neumáticos tiene, a priori, prevista para el futuro de esta temporada de Fórmula 1... si es que la FIA dice "sí" al cambio.

Porque la pista mojada hizo que los protagonistas fueran los intermedios y aunque la trazada se fue secando no lo hizo con la suficiente premura y velocidad. Las gomas de seco fueron entrando poco a poco en acción, pero poco a poco. Muy poco a poco. Hasta que faltaban 20 minutos no se vieron a los primeros que probaron estos nuevos e incoloros Pirelli.

Completa sesión para Alonso

Ante estas condiciones cambiantes se enfrentó Alonso. Un Alonso que, como el mismo De la Rosa ha dicho, está tranquilo tras el pequeño bache sufrido en Mónaco. Y tras el pequeño bache monegasco ha trabajdo Ferrari para evitar que pase de nuevo en una pista, la de Montreal, que poco o muy poco tiene que ver con Montecarlo.

Fernando tuvo tiempo para probar tanto las gomas intermedias como las de seco. Las intermedias porque todo hace indicar que en clasificación se correrá con ellas ante la más que previsible lluvia de Canadá. Y con las de seco para ver cómo se las gastan los nuevos Pirelli. Aún así, al asturiano le ha dado tiempo a todo.

Alonso ha marcado el cuarto mejor tiempo de la primera toma de contacto en Montreal en una pista que mejoraba con cada vuelta que los pilotos hacían en su trazado. Y precisamente en la última vuelta fue cuando el de Ferrari ha logrado su crono de 1:21.308 por detrás de Paul di Resta, de Jenson Button y de Romain Grosjean.

Vettel, de primero a noveno

Y es que la pista mejoró de forma notable en los últimos diez minutos. Unos últimos diez minutos en los que Sebastian Vettel llegaba como el más rápido y así habría terminado de no ser por este detalle. Red Bull no ha ganado nunca en Canadá y quién sabe si será el alemán el que rompa esta 'maldición' para los austriacos.

Eso sí, no le será fácil, porque Raikkonen acecha. Tanto en las carreras como en el Mundial. Además Kimi está con ganas, porque en Mónaco sufrió el exceso de confianza de Sergio Pérez y de haber podido ser quinto pasó a ser décimo, lo que, por otra parte, le vale para continuar con su inmensa racha de carreras puntuados y le puede valer para igualar el récord de Schumacher de puntuar en Canadá.

Williams sigue en problemas

Mercedes ha tenido más problemas que otros ante las cambiantes condiciones de Montreal. Y Williams sigue con su particular 'via crucis', con Bottas saliéndose de pista y pilotando por el césped y con Maldonado destrozando su alerón delantero con un choque en el que se fue totalmente recto en una curva. No pinta bien el presente de una de las escuderías emblemáticas de la F1.

Habrá que ver cómo evoluciona el Gran Premio. De momento, pocas conclusiones, tanto de los monoplazas como de los neumáticos. Habrá que esperar para ver si los problemas de ritmo de Ferrari han quedado atrás, si Raikkonen tiene todas las opciones de igualar el récord de carreras puntuando, de si Vettel o Webber rompen la maldición canadiense y de si los Mercedes han dejado de 'comerse' los Pirelli.