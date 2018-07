Rosberg: "No aprendimos nada de los test"

Nico Rosberg ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá después de que la FIA mandase a su equipo al Tribunal Internacional por su test con Pirelli.

"Me gusta esta pista y la clasificación será de nuevo muy importante"

Preguntado por qué rodaron ellos en los test y no Sam Bird, probador del equipo Mercedes, ha contestado: "Para Pirelli era más representativo tenernos a nosotros".

Así las cosas, Nico confirma que tanto él como Lewis Hamilton participaron en el test de Montmeló. A la pregunta de por qué llevaron cascos anónimos: "No contesto, lo siento".

Mercedes aplaude la citación de la FIA al Tribunal Internacional y Rosberg dice que no aprendieron nada del test secreto. La firma alemana asegura que está contenta porque la citación les permitirá "explicar los hechos".

"No pudimos decidir qué hacíamos"

Nico Rosberg se ha apresurado a explicar que Mercedes no aprendió nada de nada en aquella prueba de Montmeló: "Fue un test de Pirelli y nosotros no tuvimos ningún poder de decisión. Ellos decían lo que había que hacer en todo momento y los ingenieros ejecutaban ese programa. Nosotros no aprendimos nada en esa prueba ni pudimos decidir qué hacíamos".



Asimismo, Rosberg asegura que la prueba de Montreal será muy diferente a la de Mónaco: "Me gusta esta pista y la clasificación será de nuevo muy importante, por lo que espero conseguir un buen resultado".