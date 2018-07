Vettel quiere celebrar su 26 cumpleaños ganando por fin en casa

Sebastian es el tricampeón más joven de la Fórmula 1, aunque hoy ya es un año menos joven. Aquel chaval que volaba en karts y que debutó en la Fórmula 1 en 2007 cumple años: Vettel se quedó sin puntuar en Silverstone y quiere festejar sus 26 ganando en casa, algo que jamás ha conseguido.

Vettel nunca ha ganado ante los suyos: es uno de los tres circuitos donde aún no ha vencido

Vettel cumple hoy 26 años. Antes casi de saber andar, ya iba con un volante entre las manos. Un talento que hoy tiene mucho que celebrar: es el tricampeón más joven de la historia, tiene 29 victorias en la F1, sigue líder del campeonato y este fin de semana corre en casa. Aunque esto último puede que no le haga tanta gracia [ESTADÍSTICAS DEL GP DE ALEMANIA DE F1].

Vettel tiene una espinita clavada aquí. Su famoso dedo todavía no se ha paseado delante de los suyos. De hecho, es uno de los tres trazados de los 19 que consta el Mundial donde todavía no ha ganado, y eso tiene que doler. Primero porque cuando corres en casa intentas dar un plus y, sobre todo, porque su principal rival se siente allí como si estuviera en su tierra.



Fernando Alonso va como un tiro en Alemania

Fernando Alonso ha ganado en Alemania cinco veces. Tres en Hockenheim y dos en Nürburgring, donde se corre este fin de semana. Pero Alonso y Ferrari ahora mismo están centrados en una sola cosa: entender qué le pasó al Ferrari y encontrar el ritmo perdido. Si lo consiguen solucionar, Vettel tendrá que hacerlo todo perfecto y esperar que su Red Bull no falle otra vez. Sería la peor forma de celebrar su 26 años recién cumplidos.