Alonso: "Es un pequeño milagro que estemos liderando el campeonato"

Fernando Alonso ha opinado sobre los últimos cambios de equipos de algunos pilotos para 2013: "He estado un poco desconectado del mundo desde Singapur, con lo que no he estado al tanto de todo lo que estaba sucediendo, aparte de la firma de Hamilton por Mercedes y de Pérez por McLaren", admitió el piloto de Ferrari.

"Veo como algo normal que los pilotos cambien de equipo, como parte de su carrera. Cuando los rumores comenzaron, dije que me parecía bueno para Lewis seguir adelante; y, con respecto a McLaren, ya han pasado por esto anteriormente, con la marcha de Prost y de Senna, posteriormente la mía y ahora la de Lewis. Han pasado catorce años desde que McLaren ganara su último campeonato de Constructores, y en algunos de ellos han tenido el mejor coche…", dice Fernando.

Hamilton sera "un verdadero rival"

El español cree que es un cambio positivo para Hamilton: "Estoy seguro de que Lewis quiere ganar. Hizo un gran trabajo con McLaren, ganando carreras y un título, y se le considera uno de los mejores pilotos. Creo que será muy competitivo el año que viene en Mercedes y un verdadero rival en la lucha por el campeonato". Alonso cree que el Mundial está todavía muy abierto.

"Es un pequeño milagro que estemos liderando el campeonato en este momento", afirmó Fernando. "Hemos recorrido un largo camino desde las seis primeras carreras, cuando ni siquiera entrábamos en la Q3 y rodábamos 1,5 segundos más lentos que el mejor. Ahora el coche ha mejorado, subimos al podio con más regularidad y somos más optimistas, pero tenemos que ver qué podemos hacer de aquí al final".



"Si ganamos el título será un milagro, pero si no lo conseguimos habremos hecho lo máximo, puesto que creo que hasta la fecha hemos hecho 14 carreras perfectas. Así que no debemos cometer errores en las últimas seis, mantener la calma y llevar a casa tantos puntos como sea posible cada domingo: unas veces seremos cuartos, y otras segundos", dice el asturiano.

El asturiano cree que han maximizado los puntos

"Dependiendo de la carrera y en función de lo que los rivales estén haciendo, veremos si somos agresivos o defensivos en cada carrera. En Singapur, por ejemplo, fuimos agresivos al principio para compensar la mala clasificación, pero en la fase final de la carrera Button y Vettel estaban demasiado lejos, con lo que no tenía sentido arriesgar más".



"Todos los años mejoras y aprendes de tus errores", comenta. "Hasta este momento de la temporada hemos sido bastante consistentes y hemos sacado el máximo al coche, así que estoy muy contento en este aspecto; no sólo personalmente por mi forma de conducir, sino también por el equipo, porque aquí en el circuito, en todas las áreas, hemos maximizado los puntos. Hasta ahora, todo el conjunto -piloto, equipo, estrategia, gestión de los neumáticos- se ha beneficiado de lo que aprendimos el año pasado", asegura.