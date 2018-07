De la Rosa: "Hemos tenido un muy buen ritmo"

Pedro de la Rosa está muy contento con la carrera que ha hecho en Japón a bordo del HRT. El español ha sido 18º y ve motivos para salir felices de Suzuka: "Nos podemos ir contentos, el ritmo ha ido muy bien, sobre todo con el neumático duro. Todo ha ido bien salvo por el pit stop, que no sé qué pasó".

De la Rosa explica así lo sucedido en su parada: "No sé qué pasó con una rueda, pero cuando levantaron la piruleta pasé por encima de algo, de una pistola o algo así. Paré porque dudé de si le había podido dar a algún piloto. Y ahí perdí tiempo".

La próxima cita será Yeongam, pista que no conocé De la Rosa: "No sé cómo será Corea del Sur, nunca he rodado allí".