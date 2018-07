Vettel amenaza el Mundial con su victoria en Suzuka con Alonso K.O. en la primera curva

Qué pesadilla de Gran Premio. Desde el comienzo hasta el final. Lo que a priori parecía que iba a ser una carrera propia para Ferrari viendo las características de Suzuka y del coche rojo, se ha convertido en un nuevo comienzo de campeonato con Vettel a cuatro puntos de Alonso a falta de cinco carreras. El alemán ha demostrado en carrera la supremacía del Red Bull en clasificación y se ha impuesto a Massa y a Kamui Kobayashi. Todo con Fernando fuera de pista.

Y como en Spa, desde la primera vuelta. Y como en Spa, con un Lotus como actor secundario haciendo de principal en la salida. No fue Grosjean, fue Raikkonen. Y, a diferencia del incidente del galo, lo de Kimi fue más un lance de carrera. El finlandés tocó tierra y perdió levemente el control de su coche, impactando en la rueda trasera izquierda de Fernando y haciendo que trompeara en la primera curva.

Accidentada salida, realmente. Y es que Romain también quería su trocito de tarta y no dejar a Raikkonen como el único Lotus que impactara con un monoplaza. El galo decidió no frenar teniendo a Webber delante y se cargó la carrera del australiano, con la pertinente sanción de 'stop and go' para él. Drive through fue lo que se llevó Senna por provocar el primer abandono de Nico Rosberg en toda la temporada, que vio junto a Alonso la prueba desde sus respectivos hospitality.

Massa hizo de Alonso en Japón

Una pena, una auténtica pena. Y mala suerte, muy mala suerte. Toda la fortuna que ha habido en otros Grandes Premios se le ha ido al asturiano en Japón, con lo que le gusta este circuito y con el cariño que tiene a todo aquello con aroma nipón. Porque Ferrari volvió a demostrar, en la persona de Massa, que en carrera, que es donde se ganan los puntos, sí tienen un coche competitivo y unas estrategias dignas de un equipo campeón.

Felipe hizo lo que podría haber hecho Alonso, en parte ayudado también por los diferentes sucesos de carrera. El brasileño pasó de ser décimo a cuarto en la salida y a partir de ahí se dedicó a dar vueltas sin cometer errores en pista mientras sus rivales por puesto paraban sin necesidad y salían envueltos en un tráfico que todos intentan evitar en una pista tan estrecha como esta.

Pero Ferrari no lo hizo. Ferrari mantuvo a Massa en pista y gracias a eso Felipe pudo salir segundo tras su primer paso por boxes, justo por delante de Kobayashi y de un Button que no hacía más que quejarse por un problema en su caja de cambios que no fue a mayores y que no le impidió mantenerse en carrera para ser finalmente cuarto. Habría sido irónico que habiendo sustituido esta pieza la hubiera roto igualmente.

El Vettel de 2011 llega a 2012

Aún así, ni ellos ni ningún otro pudo plantar cara a Vettel, que ha recordado más que nunca al Vettel que destrozó a todos en 2011. Porque Sebastian mandó en clasificación sin apuros y se encontró, saliendo desde la pole, con la típica carrera que le encanta al alemán. De las cómodas, de las que no tienes que preocuparte de otros coches o de tener problemas en paradas. Una carrera en las que sólo hay que preocuparse por ser regular y por no cometer errores.

Y lo hizo, lo hizo como él bien sabe, aun asustando a su equipo con algún que otro bloqueo faltando pocas vueltas y con más riesgos de los necesarios para hacer vuelta rápida en Suzuka, un circuito en el que fue campeón del mundo la temporada pasada y en la que en esta le ha metido de lleno en la lucha por un título que hace un mes tenía a más de 40 puntos.

Porque Red Bull se ha puesto las pilas, algo que debe hacer Ferrari urgentemente, y tras el fracaso de Monza ha dado a Vettel un coche ganador. Un coche capaz de arrasar como lo ha hecho en Japón y que habría hecho un doblete seguro de no ser por el incidente de Webber y Grosjean en la salida, que dejó al australiano con cero opciones de podio.

Primer podio en la carrera de Kobayashi

Un podio abierto para la 'clase media', viendo a McLaren lejos en clasificación y en la parrilla de salida y a pesar del buen hacer de Button y de Hamilton en pista. Pero era el día de Massa, y también de Kobayashi, que corría en casa y fue en casa donde podrá decir que ha logrado el primer podio de toda su carrera deportiva, toda vez que aguantó como pudo el puesto con Jenson a falta de cinco vueltas para la bandera a cuadros.

Kamui 'ocupó' el puesto que podría haber sido para Pérez, pero Sergio no tuvo un día demasiado acertado y, si en la primera curva ya se quedó algo rezagado, luego pecó de agresivo y se fue fuera en una lucha con Lewis Hamilton. Presente y futuro de McLaren mano a mano sobre Suzuka en una batalla que cayó de lado del presente por el exceso de ganas del futuro por ser un grande de la F1.

De la Rosa terminó 18º

Grande como De la Rosa, que sacó en carrera todo lo que puede dar el HRT. Y también lo hizo en clasificación, tal y como se pudo comprobar en la Q1 donde quedó por delante de Petrov y de Pic, además también de estar por encima de un Karthikeyan que se retiró en Japón. El español tenía ganas de correr aquí, un lugar donde se le quiere mucho y, como dijo minutos antes de la carrera, quería no sólo terminar sino hacer una gran prueba.

La hizo, a pesar de no poder con sus más inmediatos rivales por esa tan ansiada décima plaza en el Mundial de constructores, una plaza realmente complicada viendo los presupuestos que tienen Caterham y Marussia. Luchó hasta la extenuación y cerca estuvo de coger a Vitaly Petrov para finalmente acabar la prueba en 18º posición. Sólo un problema en el 'pit stop' le dejó sin opciones de más.

Con la llegada de Pedro a meta dio a su fin el GP de Japón, un Gran Premio que de costarle el Mundial será de ingrato recuerdo para un Alonso que ni tan siquiera pudo dar una vuelta en Suzuka. Ahora Vettel es el rival, ahora comienza un nuevo campeonato, un "minicampeonato", como ha dicho el propio Fernando, en el que se verá, a falta de cinco pruebas, quién de los dos saca más puntos. Corea del Sur será la próxima parada.