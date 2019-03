Rosberg completa con la victoria en China un fin de semana perfecto; Alonso noveno

Nico Rosberg ha completado su fin de semana mágico. El alemán hizo la vuelta perfecta para lograr la pole en el GP de China y ha realizado una carrera perfecta para conseguir sobre Shangai la primera victoria de su carrera. En la lejanía entraron dos auténticos depredadores como Jenson Button y Lewis Hamilton con sus Mclaren para completar el podio.

No hubo rival para Rosberg. Ni siquiera su Mercedes, un Mercedes famoso en los dos primeros Grandes Premios por pulverizar neumáticos y carente de toda fiabilidad en tantas largas, muy bueno en clasificación pero inútil en carrera. Una escudería que a pesar de dominar los sábados en los domingos sólo llevaban un punto, el de Schumacher en Malasia. Al menos hasta este GP de China.

Y es que el dominio fue total y absoluto, desde la primera vuelta hasta el momento de ver la bandera a cuadros. Con Button pisando fuerte en la salida y presionando durante gran parte de la carrera y con Hamilton tan rápido como siempre, no es fácil hacer lo que Rosberg ha hecho en Shanghai. El alemán podía haberse bajado del coche e ir corriendo en la última curva de la gran ventaja que ha sacado a sus rivales.

Veinte segundos ha sacado el de Mercedes a Jenson Button, también provocado por un error en el pit lane en la última parada del británico, y 26 ha sacado a Lewis Hamilton en una carrera más igualada de lo que parece. Al menos desde el tercer hasta el noveno puesto y es que todos estaba en diez segundos.

Entre ellos ha estado Fernando Alonso, justo noveno. No ha podido haber magia esta vez, y eso que hasta la vuelta 40 el truco estaba saliendo a la perfección. Fernando lucha con Hamilton en pista y con Webber en la lejanía, en las paradas. Pero bien dijo él que la estrategia iba a ser fundamental y más en una carrera como esta, con muchos coches en muy poco espacio.

Y la estrategia en Ferrari ha fallado. Ni una vuelta limpia ha podido dar Fernando, que ha aspirado aire sucio durante todas las vueltas de Shanghai. Ni tan siquiera pudimos esperar a las paradas de los demás para ver cómo se subían posiciones, porque ni hubo paradas de los Senna, Grosjean... entraron sin neumáticos a meta, pero entraron por delante del español.

Schumacher abandona por la tuerca del neumático

El que no entró ni delante ni detrás de él fue Michael Schumacher. Qué mala suerte está teniendo el alemán en estos primeros Grandes Premios. Estuvo siguiendo de cerca a Nico Rosberg hasta que tuvo que abandonar. Y no por él, sino por la tuerca. La dichosa tuerca. En su primera parada por la vuelta 15 sus mecánicos no la apretaron como se debe y le ordenaron detenerse. Es cuestión de tiempo que veamos al Kaiser arriba.

Arriba hemos visto a Sebastian Vettel. Sí, a Vettel. Quinto finalizó. Mucho se ha hablado sobre su capacidad con un Red Bull menos competitivo que otras temporadas, pero quien es bueno es bueno. Salía undécimo, su peor clasificación desde el GP de Brasil 2009, salió realmente mal, pero eso no le impidió luchar por el podio hasta la última vuelta con Hamilton y con Button, y lo habría logrado de haber aguantado sus neumáticos.

Si el Gran Premio de Malasia fue espectacular, este tampoco ha defraudado. Curiosidades y detalles como ver a Webber haciendo un caballito en plan motorista con su Red Bull, aunque más impresionante fue que no le pasase nada al coche, o ver a Raikkonen perdiendo diez puestos en dos vueltas sin más motivo que la degradación de los neumáticos. Inquietante Iceman, capaz de lo mejor y de lo peor, como de costumbre.

HRT de nuevo termina la carrera

Grandes noticias para HRT. Ya no sólo corren, sino que compiten. En China hemos vuelto a ver a De la Rosa y a Karthikeyan en pista, sumando vueltas y acercándose cada vez más a Marussia. El español y el indio fueron 21º y 22º respectivamente y superaron a Heikki Kovalainen, de Caterhamn. La escudería española crece con rapidez.



Pasamos de China a Bahrein, y pasamos de ver a Fernando Alonso líder de Mundial a ver a Lewis Hamilton, que, curiosamente, ha quedado tercero en los tres Grandes Premios disputados hasta la fecha. No sabemos quién ganará el campeonato, pero de momento el título de piloto más regular se lo lleva el británico. Tres carreras, tres podios, tres terceros puestos y 45 puntos para el casillero de Lewis.