Alonso: "No pudimos explotar todo el potencial del coche"

El piloto español de Ferrari, Fernando Alonso, habló tras lograr la novena posición en el Gran Premio de China, en una carrera en donde el piloto asturiano afirmó que, siendo "honesto", "la estrategia no salió del todo bien" hasta el punto de que no logró completar "una vuelta libre en toda la carrera".

"Durante al carrera, pasaba al resto de los pilotos en las curvas, pero luego ellos me pasaban en las rectas, así toda la carrera"

"Así como Malasia dijimos a los cuatro vientos que la estrategia había sido perfecta, en esta carrera tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que no ha salido del todo bien", explicó Fernando Alonso al término de la carrera.

Además, el piloto de Ferrari afirmó que no se sintió cómodo en determinados puntos del circuito. "Durante al carrera, pasaba al resto de los pilotos en las curvas, pero luego ellos me pasaban en las rectas, así toda la carrera. Cuando tienes que adelantar en sitios imposibles es más difícil", afirmó de forma rotunda.



Consciente de la dificultad de esta carrera, Alonso reconoció que para un mejor resultado, la estrategia debió rozar la perfección. "Sabíamos que iba a ser una carrera bastante diferente con muchas variantes, con la gente que salía delante, etcétera... La estrategia tenía que ser mejor que nunca", manifestó.

"He dado 58 vueltas detrás de alguien"

El doble campeón del mundo nunca pudo dejar su mejor versión en el circuito chino. "He dado 58 vueltas detrás de alguien y no pudimos explotar todo el potencial del coche", dijo.



"Creo que no he dado una vuelta libre en toda la carrera, pero bueno, ahora lo que intentaremos es mejorar para el siguiente y a ver qué tal sale", finalizó Alonso.