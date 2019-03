De la Rosa: "Hemos dado un salto muy grande; tenemos a los Marussia a tiro"

El piloto español Pedro Martínez de la Rosa (HRT), que este domingo ha finalizado en 21ª posición en el Gran Premio de China de Fórmula 1, ha asegurado que el fin de semana en Shanghai ha servido para confirmar que la escudería española ha dado "un salto importante" y que el equipo ya está "en la lucha".

"Nos vamos de aquí con la sensación de que ya estamos en la lucha. El balance general es que hemos progresado en todos los aspectos, las paradas en 'boxes' cada vez son mejores, el ritmo va mejorando y el equipo está más compenetrado. Para Bahréin será difícil que se vea una gran diferencia porque no hay tiempo de introducir mejoras, pero podremos avanzar aún más en el trabajo de equipo y puesta a punto", aseguró el catalán.

"Hemos tenido una lucha interesante con Kovalainen, lo cual siempre es estimulante, y al principio durante bastantes vueltas hemos tenido a los Marussia al alcance. Aunque no he podido alcanzarles en esta carrera, los tenemos a tiro y con un poco más que avancemos confío en que podremos superarles", añadió.

Pérez-Sala: "No hay que relajarse"

Luis Pérez-Sala, el jefe del equipo HRT, también incidió en la mejora del monoplaza con respecto al Gran Premio anterior, y valoró positivamente el hecho de haber podido concluir la carrera con los dos coches.



"Estamos satisfechos porque de nuevo hemos cumplido con los objetivos que nos marcamos para este Gran Premio. Principalmente terminar con ambos coches pero también hay muchas otras cosas que han mejorado en esta carrera con respecto a la anterior. El ritmo de ambos pilotos ha sido bueno y los cambios de ruedas han funcionado adecuadamente", aseguró.



"Nos ha ido bien que no hiciera demasiado calor y no hay duda que seguimos teniendo muchas cosas que pulir pero estoy muy contento con el trabajo que han hecho tanto los pilotos y el resto del equipo. Les felicito pero no hay que relajarse porque en apenas unos días tenemos el siguiente Gran Premio en Bahrain y no será fácil", concluyó.