Vettel: "Intentaron hacer de todo contra nosotros este año"

Vettel ha afirmado tras proclamarse tricampeón del mundo que sus rivales intentaron "hacer de todo" para impedir que se proclamase nuevamente campeón del Mundial. "Quiero que ustedes entiendan mis palabras, pero intentaron hacer de todo contra nosotros este año. Pero aprendí desde niño a ser honesto y ganamos este campeonato así, con honestidad", declaró el alemán después de la carrera que ganó el británico Jenson Button.

"Corrí la prueba con un peso muy grande en el corazón, pero al final todo salió bien"

En la última carrera del año, Vettel tuvo dificultades en el comienzo con un toque en su coche con el del brasileño Bruno Senna y tuvo que remontar desde la última posición. El sexto lugar en la carrera y el segundo de Fernando Alonso le dieron a Vettel nuevamente el título de la temporada, con tres puntos de ventaja sobre el asturiano.



"Corrí la prueba con un peso muy grande en el corazón, pero al final todo salió bien. Las condiciones ayudaron a recuperar posiciones", agregó Vettel, en referencia a los accidentes y la lluvia, que hicieron cambiar a los equipos de estrategia en varios pasajes de la carrera.



Vettel expresó su deseo de continuar en la escudería austríaca, con la que tiene contrato hasta 2014 y a pesar de los rumores sobre una eventual pase a Ferrari. "¿El próximo desafío? En primer lugar quiero aprovechar todo, pues lo más importante es estar presente, y para eso no puedo emocionarme demasiado para los próximos años". señaló.

Vettel se siente uno más del equipo

El piloto de 25 años agradeció el trabajo de todos los miembros del equipo. "Yo realmente me siento un tipo de equipo, ni más ni menos importante, me siento uno más", destacó. Emocionado, el alemán expresó: "Uno no hace este trabajo sólo porque quiere o necesita dinero, uno lo hace porque lo ama y estoy muy feliz en la posición que estoy, es increíble lo que conseguimos".