Harvey sale victorioso de la locura de Monza con Sainz noveno

Intensa y emocionante ha sido la segunda carrera de GP3 disputada en Monza. Intensa, emocionante... y accidentada. Carlos Sainz ha logrado terminar noveno después de rodar sexto durante gran parte de una prueba que ha caído del lado de Jack Harvey, mientras que Carmen Jordá ha terminado 17ª.

Ninguno de los dos españoles se han visto envueltos en la refriega que ha habido en la salida italiana, una salida en la que Niederhauser no ha logrado arrancar su coche mientras rezaba sentado para que alguien no se le llevara puesto. Pero por más rezos que hizo no hubo manera y ese coche parado en la salida fue el fuego que prendió la mecha.

Una mecha que terminó con unos cuantos abandonos, con luchas constantes en pista e incluso con algún que otro coche corriendo sin alerón trasero mientras que otros hacían constantes pasadas de frenada. Entre todo ese lío, Carlos Sainz peleó todo lo posible ante Sims y Kviat, pero al final se vino abajo y de la sexta plaza pasó a la novena final.

Y por delante, muy por delante, estaba Jack Harvey. El británico de Art Grand Prix se puso como líder al comienzo y desde ahí hasta el fin no tuvo casi problemas para mantener la posición, ante la vigilancia de Facu Regalia, que sigue siendo el primero en la clasificación de la tabla y que terminó en cuarto lugar la prueba.

Una prueba que, a falta de las dos carreras de Abu Dabi, deja todo abierto. La victoria de Harvey le ha metido en la pelea por el título junto con Ellinas, Daly, Korjus, Kviat y un Regalia que es favorito al sacar siete puntos al ruso de Arden.