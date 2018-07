Niederhauser gana la segunda carrera de Sochi y Lynn debe esperar para ser campeón

Qué gran carrera la segunda que se vivió en Sochi para poner fin a la prueba de Rusia de las GP3 Series. Qué lucha, qué batalla... y qué resistencia está poniendo Stoneman para que el campeonato siga teniendo vida. El británico terminó segundo tras Niederhauser y por delante de Kirchhofer, y los puntos que ha sumado le valen para evitar que Alex Lynn salga del país ruso como nuevo campeón de la categoría.



Todo fue emoción pura. Desde el comienzo, con un espectacular accidente que acabó sin más consecuencias que cuatro coches destrozados, hasta el final, con hasta tres coches en paralelo luchando por el triunfo. Triunfo que fue para el helvético de Arden, tras sufrir y mucho las acometidas de Kirchhofer y de Stoneman. El de Koiranen estuvo inmenso, adelantando sin contemplación alguna a Lynn cuando se enfrentaron en pista para dejar todo abierto de cara a Abu Dabi.



Y es que Alex 'sólo' pudo ser quinto, y los puntos sumados no le han valido para ser campeón en Rusia. A la defensiva estuvo el de Carlin, y es que es sabedor de que cuantos menos riesgos corra más cerca tendrá levantar el título de GP3 Series. Sigue teniendo un buen colchón sobre Stoneman, y además Stanaway, implicado en el accidente de la primera vuelta, se queda sin opciones de campeonato.



No ha hecho falta que llegue la carrera de F1 para ver que dirección de carrera no va a correr ni un sólo riesgo en pista, después de lo sucedido en Suzuka con Jules Bianchi. Varias banderas amarillas, dos safety car y una bandera roja ha habido en una prueba que deja todo en el aire de cara a Abu Dabi. Yas Marina dictará sentencia, pero Lynn tiene que sufrir un fin de semana horrendo para no hacerse con el campeonato de las GP3 Series.