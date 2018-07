Niederhauser gana la segunda carrera de GP3 en Yas Marina con Lynn ya campeón

Las GP3 Series se despiden de 2014 con una carrera como las que suele dejar en cada país que visita. La segunda prueba de Abu Dabi, con Lynn ya relajado y campeón de la categoría, fue un paseo de Niederhauser hacia la victoria y hacia el escalón más alto de un podio que completaron Yelloly y el propio Alex.



No tuvo excesivos problemas el de Arden para hacerse con el triunfo en Yas Marina. Se puso primero nada más arrancar y a partir de ahí empezó a tirar con fuerza para que ni tan siquiera el safety car que apareció en los primeros compases de carrera le pasase factura. Cada giro era una suma más de décimas que le metía a Yelloly, que bastante tenía con no sufrir las acometidas de Lynn.



Alex ya era campeón. Alex corrió por diversión, pero con el ADN de competición siempre dispuesto a plantar batalla. Era esta una carrera para disfrutar y para saborear las mieles de su recién logrado campeonato, pero qué mejor forma de acabar que en el podio. No pudo hacerlo en el escalón de arriba, pero sí en el tercero. Sí en un puesto que resume la gran regularidad que ha tenido en 2014 y que le llevan a ser el mejor de la categoría.



El aliciente estaba en el subcampeonato del mundo, por el que luchaban Stoneman y Kirchhofer. Menos mal que Marvin salía desde el pit lane, porque si no el de Koiranen habría tenido muy mal terminar segundo de las GP3 Series. No completó la vuelta de formación el de ART y sólo eso evito que fuera segundo, pues Dean abandonó por un toque en su alerón trasero que le dejó K.O.

Final del campeonato de GP3 Series, y Alex Lynn se pone la corona como el mejor del año. Sólo dos veces ha estado sin puntuar en las 18 carreras de la categoría, suficiente bagaje para sumar los 205 puntos que le han dado el título por delante de Stoneman y de Kirchhofer.