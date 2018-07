Palmer afianza su liderato al ganar la segunda carrera de GP2 en Italia

Jolyon Palmer tiene en su mano el título de las GP2 Series 2014. El británico se ha hecho con la victoria en la segunda carrera de Italia tras una solvente prueba y ya son 43 los puntos que saca a Felipe Nasr tras la mala actuación del brasileño en la jornada dominical. Junto al británico, se han subido al podio transalpino Coletti y Richelmi.



El de DAMS ha manejado a la perfección la carrera tras salir desde la pole después de una complicada primera prueba en Monza. Ningún problema ha tenido en esta Jolyon, y es que mientras Richelmi y Coletti peleaban por el segundo escalón del podio él rodaba en el primer puesto. Sólo al final, con el monegasco apretando al máximo, vio peligrar su victoria. Al final, pudo colgarse un nuevo entorchado este curso y ver más cerca el campeonato.



Y es que su rival, Felipe Nasr, no ha tenido ni mucho menos una actuación destacada. Un par de puntos sumó el brasileño, algo insuficiente viendo cómo está compitiendo Jolyon Palmer este 2014. Una mala salida lastró bastante sus opciones y aunque consiguió puntar ve ya el título algo lejos. Quedan cuatro carreras y no da la sensación de que Palmer vaya a fallar mucho.



El que no está teniendo un año excelso es Sergio Canamasas. Otra carrera repleta de problemas para él, envuelto en accidentes, investigaciones y demás que concluyó con bandera negra para él. Eliminado a falta de seis vueltas tras demasiadas apariciones de su nombre en los otra vez numerosos incidentes ya típicos de la GP2 Series.



Rusia y Abu Dabi son los Grandes Premios que restan para el final del campeonato. Jolyon Palmer tiene ya pocas carreras por delante para poder celebrar el título ante la escasa competencia de Felipe Nasr. Mucho tiene que cambiar el tema para que el de DAMS pierda lo que tiene casi ganado.