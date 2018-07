Canamasas termina noveno en la victoria de Ceccotto sobre Austria

Nueva carrera de GP2 y de nuevo espectáculo en pista. Austria ha visto en su segunda carrera una victoria de Johnny Cecotto por delante de Coletti y de Marciello y el de Trident sigue así con su remontada en el campeonato después de no sumar ni un solo punto en las dos primeras pruebas. Canamasas, por su parte, terminó noveno.

No pudo sumar puntos el español, al igual que tampoco pudo hacerlo Felipe Nasr. El segundo clasificado de GP2 Series tuvo un toque nada más comenzar la carrera y no pudo seguir tras salirse de pista y tras pasar por boxes para cambiar su dañado alerón. Así que Palmer, sin hacer una brillante prueba en Austria, no ve excesivamente reducida su ventaja en la lucha por el título.

Lejos vio el británico a Cecotto, que se marcó una gran prueba. El de Trident no tuvo demasiados problemas para defender su liderato, salvo en las vueltas finales, frente a sus perseguidores mientras estos se peleaban entre sí por el podio y por la segunda posición. Rossi no pudo mantener su medalla de plata con varios errores de pilotaje y finalmente Marciello y Coletti protagonizaron una lucha fratricida entre Racing Engineering.

No solo no tuvo que lamentar daños el equipo español sino que además hizo un doblete en el podio de la segunda carrera de Austria. Incluso el monegasco fue quien más batalla plantó a Cecotto en las últimos giros. Marciello terminó por descolgarse, seguramente por problemas en sus neumáticos.

Fue al final cuando se decidió todo, porque el italiano sufrió lo suyo para mantener el tercer puesto y porque al final Coletti se acercó y mucho a Cecotto. Sin embargo, no pudo adelantarle y se tuvo que 'conformar' con ser segundo. Johnny se acerca un poco más a los dos primeros del campeonato, gracias al cero que se marcó Nasr y a los sólo cuatro puntos de Palmer.