Sorensen logra la victoria en la segunda carrera de GP2 en Sochi con Palmer ya campeón

Trabajada victoria para Marco Sorensen en la segunda carrera de las GP2 Series en Rusia. El danés supo convertir su pole en triunfo a pesar de los ataques primero de Sergio Canamasas y después de Vandoorne. Tras el abandono del barcelonés, el belga ocupó la segunda plaza de podio y Felipe Nasr, tras una gran carrera, la tercera. Palmer se quedó fuera de los puntos.



No pudo celebrar Jolyon de una buena forma su recién estrenado título. El de DAMS no tuvo una buena salida y se vio envuelto en un toque que a punto estuvo de lastrar su prueba y de otros muchos por cómo salió de la escapatoria de la primera curva. No le hacía falta tampoco, pues ya ganó su más que merecido campeonato tras vencer en el estreno de GP2 2014 en Sochi.



A punto estuvo de entrar en los puntos tras una gran remontada, pero lejos estuvo de la victoria. Victoria que finalmente fue para Sorensen, que supo administrar bien su renta tras la aparición a pocas vueltas del final de un safety car. Se defendió bien además de los ataques de Canamasas, que no pudo terminar la prueba pero que rodó segundo durante gran parte de la misma.

Dos carreras restan tan solo para que finalicen las GP2 Series 2014. Jolyon Palmer tiene en su bolsillo el título tras la prueba en Rusia después de realizar un gran campeonato a bordo del DAMS. De hecho, ha sido en Sochi, después de 19 carreras, la primera vez que se ha quedado sin puntuar este año. Impecable trayectoria del británico, que vivirá en Yas Marina un auténtico homenaje por su buen trabajo.