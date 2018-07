Coletti gana en Yas Marina la última carrera de 2014 de las GP2 Series

Abu Dabi se pintó de color monegasco en la última carrera de las GP2 Series de 2014. Coletti se hizo con el triunfo tras una prueba muy seria en la que fue el mejor desde la salida y que terminó con él en lo más alto de un podio completado por Felipe Nasr y Arthur Pic. El galo no supo o no pudo mantener la pole en Yas Marina.



Desde antes del comienzo incluso ya tuvo problemas, con dificultades para iniciar la vuelta de formación. Luego, en cuanto se apagó el semáforo, patinó en exceso el francés, y aunque trató de interponerse a sus perseguidores cruzándose en la pista no pudo evitar que le pasaran. El primero fue Coletti. El segundo, Felipe Nasr. Agresivo actuó el brasileño y no es para menos, ya que se estaba jugando el subcampeonato.



Menuda batalla mantuvo el futuro piloto de Sauber con Vandoorne. En la lejanía, pues ni uno ni otro se vieron las caras en el asfalto. Todo fue en la distancia, todo fue una lucha contrarreloj y contra las vueltas del belga para recuperar posiciones, para que Evans no se escapase o para marcar una vuelta rápida que logró a falta de pocas vueltas. Subcampeonato para él frente a Nasr.



El campeón es Palmer. Era Palmer incluso antes de que se iniciase el fin de semana de Abu Dabi. Eso sí, no pudo concluir en pista y celebrar sobre el asfalto su recién logrado título. Apenas pudo rodar unos kilómetros en Yas Marina, ya que un trompo acabó con su DAMS dado la vuelta y con él fuera del coche. Pero bueno, que le 'quiten lo bailao' este año.



Y que le quite alguien los 276 puntos que ha logrado esta temporada para ser el campeón. Para concluir en lo más alto un curso en el que tan sólo ha marcado dos ceros en las 22 pruebas que se han disputado. Así ha sido imposible que alguien le hiciera sombra. Ni Nasr, ni un Vandoorne que ha pagado caro su mal comienzo. Este 2014, en las GP2 Series, es el año de Jolyon Palmer.