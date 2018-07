Nasr vence en la segunda carrera de Bélgica y acecha el liderato del campeonato

Cómo se pone el campeonato de GP2 Series en su vuelta tras el parón estival. Jolyon Palmer ya puede sentir el aliento de Felipe Nasr en la nuca tras la victoria del brasileño en la segunda prueba de Bélgica. El de Carlin supo aguantar bien a Cecotto para recortar distancias con el británico en la lucha por el título, que entró tercero a meta.



Nasr y Cecotto fueron los que mejor arrancaron en una salida en la que muchos perdieron demasiadas posiciones. Se aprovecharon ambos de ello para colocarse primero y tercero, pero Johnny no tenía ningún tipo de intención de rodar mucho tiempo tras Palmer. Poco a poco le fue metiendo el morro el venezolano, para luego tirar de agresividad al volante y dejar una gran pasada al líder del campeonato.



Alegría contenida en Nasr sabiendo eso, pues aunque siempre es positivo tener cuanto más lejos mejor a tu rival por el título, lo cierto es que tener detrás a un hombre como Cecotto no es garantía de que al final de la carrera siga estando a tu estela y no delante de ti. Pero Felipe supo mantener la poca distancia que tenía con el de Venezuela con una actuación seria y sin fisuras para asegurarse una victoria vital de cara a sus aspiraciones en la categoría.



Todo por decidir tras una segunda carrera que Sergio Canamasas no pudo terminar. Un total de 32 puntos separan a Palmer de Nasr cuando quedan tres Grandes Premios y seis carreras para el final, y eso en una competición como GP2 Series no es ni mucho menos una gran distancia. La próxima cita será el templo de velocidad de Italia, en la mítica pista de Monza.