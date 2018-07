Nasr se impone en la segunda carrera de GP2 sobre Silverstone

Felipe Nasr continúa con su asalto al campeonato de GP2 Series. El brasileño ha ganado la segunda carrera de Gran Bretaña al imponerse a Coletti y a Cecotto, y también a Jolyon Palmer, que ha sumado seis puntos que le hacen seguir líder, pero el de Carlin se acerca.

Lo hace gracias a actuaciones como la de Silverstone. No salía primero, pero en la salida, aprovechando la horrible arrancada de Richelmi. Fatal el monegasco, que de la pole cayó a la quinta plaza en solo un par de giros. Desde ahí, Nasr tiró y tiró e hizo inútiles los esfuerzos de sus perseguidores.

No estuvo entre ellos Sergio Canamasas, que tuvo un incidente en la salida con Marciello que terminó con el italiano fuera de carrera y con el alerón trasero del español dañado. Al final no pudo cruzar la bandera a cuadros y suma otro cero más a su casillero. No ha tenido su fin de semana en Silverstone.

Así que las cosas siguen más o menos igual, salvo para Cecotto, que quizá con sus últimas actuaciones haya hecho pensarse a su equipo la decisión de prescindir de él. Por lo demás, Palmer sigue líder del campeonato, pero Felipe Nasr está metiendo presión poco a poco. En Alemania, próxima cita de la competición, el brasileño tiene una opción de poner cerco al dominio del británico.