Las redes sociales creen que Red Bull no permitirá a Mark Webber ganar ninguna carrera

Vettel se convirtió en el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1 en la India, sin embargo la lucha aún no ha terminado. Los internautas esperan que Fernando Alonso pueda defender con uñas y dientes el subcampeonato de pilotos: "Carlos Muñiz: Alo a defender el subcampeonato, no te nos duermas. Kimi y Hamilton se te acercan. Concéntrate y sigue motivado hasta el final".

La ausencia de Kimi Raikkonen en la rueda de prensa de pilotos en Yas Marina encendía la mecha en las redes después de la tensa charla que el finlandés mantenía por radio con Lous en la India: "#ForcadosF1: A Kimi todavía le dura el mosqueo con su equipo después de ese cruce de borderías. Atentos al finlandés, que cabreado da miedito". El carácter de Kimi preocaba a muchos por su futura relación con Fernando Alonso:"@maykel65:La disciplina de equipo de Ferrari no encaja con el carácter de Kimi, por muy buen piloto que sea"."@VICENTASG: Como Ferrari no tenga un coche competitivo el año que viene esto será la guerra, 2 pilotos tan diferentes y campeones del mundo".



La Pregunta Web de Fórmula 1 de la semana consultaba en esta ocasión a los espectadores sobre la mala suerte de Mark Webber y sus continuos abandonos en carrera. A la pregunta '¿Crees que Red Bull dejará a Mark Webber ganar alguna de las carreras que quedan? el 85% de los internautas respondían NO mientras un 15% SÍ apostaban porque el australiano pudiera obrar el milagro.



@gonzalo_gcg: "RBR no va a dejar ganar a Webber, de hecho para celebrar el título de Vettel le volverán a poner mal la tuerca de la rueda, porque no hay 2 sin 3"



@88ceb: "Aunque no se lo pongan fácil, Mark también aporta lo suyo como para no ganar como por ejemplo sus salidas"

@pabloyuko: "El día de mañana me encantaría leer el libro de las memorias de Webber"



@PatriciaCarnero: "Lo de Red Bull con Webber es una vergüenza. Tendrán el mejor coche, pero le falta dignidad profesional"



Sobre Vettel, la mayoría alababa su celebración en la India con reverencias al coche y donuts incluídos como Gonzalo Manresa en Twitter: "Me encantó la celebración de Vettel. ¡¡Así se celebra un Mundial haciendo historia y saltándose las reglas, él puede!!". Aunque @NeptunoATM no tenía tan clara la aportación del alemán al Mundial: "Si quitamos a Vettel, el mundial sería muy interesante, como 2007, 2008, 2010... A ver si vuelven esos tiempos!".

Los espectadores han aprovechado su espacio en la retransmisión para preguntar al equipo por las palabras de Sebastian Vettel en el podio de la India en las que comentaba que había sido difícil enfrentarse a los abucheos de esta temporada. En Twitter @Clemen_alonso preguntaba quién merece más el puesto de Lotus: Hulckenberg, Maldonado o Massa, mientras @SergioRoga preguntaba a Marc si en 2014 habría que modificar los volantes.

Las conclusiones generales después de las dos primeras sesiones de entrenamientos han sido que el Ferrari no va bien en Abu Dabi y que los de Maranello necesitan mejorar.



@Gabriel84941732: "Puedes ser el mejor piloto de la parrilla, pero si tu coche no da la talla, tu tampoco la daras. El año que viene veremos..."

@markoconka: "El peor coche de cualquier jeque de abuDabi es más rápido que el ferrari de Alonso,una vergüenza... "



@oso170: "Que digo yo que si Alonso necesita el mejor coche para ganar ¿Que lo diferencia del resto de los pilotos?"





Kimi Raikkonen ha protagonizado un encendido debate entre los aficionados y el propio Antonio Lobato. Mientras el periodista aseguraba que es un piloto que pone difícil trabajar con él @Chrispy98FCB comentaba: "@Myotromundo:Que Kimi sea como es, no lo hace mal piloto, que no sea como Alonso NO LO HACE PEOR PILOTO. Kimi es impulsivo y a mi me gusta".