Ainhoa Martínez, sobre el origen de los altercados en Torre Pacheco: "Es un hecho que se tergiversa a través de las redes sociales"

Desde el pasado miércoles no han dejado de sucederse diferentes altercados en Torre Pacheco, Murcia, a raíz de la paliza que sufrió Domingo, un señor de 68 años, a manos de un grupo de chicos por diversión. Ante la sospecha de que dicha agresión la pudiera cometer un grupo de magrebíes, los vecinos del pueblo han salido a la calle agrediendo a este colectivo, que supone un 30% de la población total. Desde entonces, ya llevan 3 noches de altercados en esta localidad murciana, y ya van 8 detenidos.

Son muchos los políticos que han comentado esta situación en las redes sociales. Alberto Núñez Feijóo pedía al gobierno que "refuerce los efectivos para frenar la espiral de violencia inmediatamente"; Antonio Maíllo, por su parte, ponía directamente a VOX en la diana: "Lo que ha ocurrido en Torre Pacheco, no es casualidad, y es el resultado del odio que VOX agita".

"España padece una invasión migratoria brutal"

Otro que no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar estos altercados ha sido Santiago Abascal, quien se ha sido muy tajante con sus palabras en redes sociales: "España padece una invasión migratoria brutal. El PP y el PSOE aliados en Bruselas llevan demasiado tiempo promoviendo la invasión de carácter criminal que nos han robado las fronteras".

Las redes sociales, las culpables de todo

Las reacciones de los políticos en redes sociales y los vídeos y comentarios del resto de españoles, han sido las culpables de estos altercados en Torre Pacheco, según la colaboradora de Espejo Público, Ainhoa Martínez: "Creo que lo que ha pasado en Torre Pacheco es un patrón que se repite, lo hemos visto en Reino Unido. Y es que se utiliza un hecho real, esa grave agresión a Domingo, un señor de 68 años, y luego ese hecho se instrumentaliza y se tergiversa a través de las redes sociales y da lugar a la desinformación".

"Hay una situación de abandono de la que los grandes partidos se tienen que ocupar"

Desde la agresión de Domingo, son muchos los vídeos circulando por redes sociales, y la mayoría de ellos son versiones falsas. Ha circulado un vídeo de la agresión, que el propio señor de 68 años, ha admitido que no es él. Además, se difundieron fotos de 4 vecinos del pueblo que no tenían nada que ver con la agresión. "Todo esto lo que puede generar es que si los encuentran por la calle, alguien les agreda. El comunicado del Ayuntamiento que vinculaba la inmigración con las agresiones, también es falso. Este discurso racista cala, porque hay una ansiedad real también en algunos vecinos, hay preocupaciones, sensación de abandono, desigualdad sobre la que los grandes partidos se tienen que ocupar y tienen que dar una respuesta real, porque si no viene el populismo de VOX ofreciendo soluciones ficticias, como la de deportar a todos, cosa que es ilegal", opina la periodista en Espejo Público.

La periodista pide condena a los discursos políticos

La colaboradora, Ainhoa Martínez, considera que los grandes partidos tienen una gran responsabilidad ante esta situación y pide más contundencia por parte del alcalde de Torre Pacheco. "Creo que el alcalde se debe oponer a las declaraciones de los políticos, que son desproporcionadas, inapropiadas y que no se pueden permitir. Creo que debe haber una condena a ese tipo de discursos, porque si no, esos discursos calan", concluye la periodista.

