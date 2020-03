Los internautas celebran el fin del monopolio vettelista en el podio de Australia

El director de carrera y seguridad de la FIA, Charlie Whiting, se convertía en el centro de los comentarios de los internautas mientras #A3F1Australia era TT en Twitter a los pocos minutos de comenzar el previo a la clasificación. Comentaba: @jeipi26: "Nunca entendere las decisiones de Charlie Whiting de retrasar las clasificaciones. Hay un neumático para estas condiciones". Mientras, @mariakaizza aseguraba: "No corren cuando llueve para que no se encoja el dedo de Vettel?? Casualmente hay un beneficiado y es Red Bull".

El que fuera director deportivo del equipo Renault, Flavio Briatore, @BriatoreFlavio tampoco compartía la decisión del aplazamiento: "@alo_oficial ferdi ancora una volta le decisioni della fia non ci aiutano..gestito tutto male,male!" (Traducción: Una vez mas la decisión de la FIA no nos favorece... Todo mal, mal!.). El piloto Daniel Juncadella ‏escribía en su cuenta de Twitter, dani_juncadella: "¿Incontables retrasos para cancelar la sesion? Bravo. ¿F1 o circo?", el ex piloto de Caterham Heikki Kovalainen no veía la lluvia para tanto @H_Kovalainen: "C'mon the rain is not that bad, get on with it… #F1". (Traducción: Vamos, la lluvia no es para tanto. Vamos!!).



Durante la clasificación lo más comentado en las redes ha sido la superioridad de Red Bull y Mercedes, la poca fiablidad de los McLaren y la incógnita de dónde se encuentra realmente Ferrari después de un sesión de clasificación desigual con tiempos variables.



@7SantieFS: "McLaren ya empieza a probar cosas raras con Perez. Un hueso menos en Q3. Creo q HAM ha hecho muy bien en irse, ojo a Mercedes".



@Beeckman89: "Sorpresa positiva de la Q2: El pase de @pauldirestaf1 Sorpresa Negativa: La eliminación del McLaren de @SChecoPerez".



@FranGlezSosa: "Me han sorprendido mucho los Mercedes. De momento, Hamilton tiene un coche competitivo...".



@IsmaelYeray: "Malísima decisión de Sergio Pérez que es la sorpresa de la q2 y se queda fuera en la 15 posición".

Durante la carrera los espectadores no se han despegado de las redes desde el primer adelantamiento de Alonso en el que se colocaba tercero con Felipe Massa segundo:

@WhiteIsChillin: "Si es que… ésta es la magia de Alonso pasando por fuera a tres :')"

@Ubieto_Adrian: "Hacía mucho tiempo que no se veian a los 2 ferraris en puestos de podium".

@doradoradita: "Me da pena no verle conducir, pero es un gustazo y un lujo tener a @PedrodelaRosa1 comentando las carreras :-D".

@doerthelippke: "Viendo replay - que mala salida de WEB @AussieGrit. vaya desperdicio de salir en primera línea".

@TxemaTrejo: "Y digo yo porque Massa no corrió así la temporada pasada? Ferrari encima de Vettel....y empieza el baile de Boxes".



@Jels_applelife: "A Kimi le han prometido un helado de fresa si gana, por eso va primero".



@estela99cm: "Demostrando que es más importante la regularidad en carrera que la velocidad en calificación".