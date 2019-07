Una cita de estas características reunió bajo el cielo marbellí rostros conocidos y buenos amigos de Starlite Festival como Gunilla Von Bismarck, las hermanas Bárbara y Nicole Kimpel, Lali o el presentador de televisión, Agustín Bravo, que disfrutaron de una de las actuaciones más genuinas del minucioso cartel elaborado para Starlite 2019.

Los chicos de la playa, con el carismático Mike Love a la cabeza, subieron al escenario con la ilusión y las ganas intactas, como si de la primera vez se tratase. Durante alrededor de dos horas se entregaron a sus letras del mismo modo que a su concurrido público, que respondió con idéntica moneda. Los bailes se sucedieron, uno tras otro, y entre vítores, aplausos y coros, aparecían los recursos plásticos de la banda convertidos en emblema: puestas de sol y aguerridos surferos desafiando espectaculares olas.

Como apertura del concierto, The Beach Boys escogió toda una declaración de intenciones, el tema 'Do it again', editado en 1969. Poco se hizo esperar el archiconocido himno mundial 'Surfin' USA', momento en el que el Auditorio se convirtió en una ola espectacularmente surcada por los veteranos del surf y la playa. 'Don't worry', 'Kokomo', 'Barbara Ann' fueron solo algunos de los casi 40 temas interpretados por la banda de surf rock en la que fue su segunda actuación en la cantera de Starlite.

"Es un placer estar en Marbella y ser parte de Starlite. Me encanta", afirmaba Mike Love, quien dejó ver a sus incondicionales que el relevo generacional está asegurado en la banda. "Habrá un par de sorpresas esta noche", había avanzado previamente. Dicho y hecho. En primer lugar, su hija Ambha Love subió al escenario a interpretar un par de temas "con su voz única", tal como la definía el propio Mike para, seguidamente, dar paso a su hijo Christian, quien puso voz al tema 'Pisces', emocionando ambos con su sensibilidad para la música.

El broche de oro estaba reservado para 'Fun, Fun, Fun', tema lanzado allá por 1964 y cuyas letras "And she'll have fun fun fun 'til her daddy takes the T-bird away" fueron coreadas a viva voz por la marea de seguidores de The Beach Boys, haciendo gala de su merecido título de 'una de las 100 bandas de rock más influyentes de la historia".

El cartel de Starlite se completará esta semana con dos actuaciones más. Esta noche, 12 de julio, con el cuarteto de tenores Il Divoy el sábado, 13 de julio, será el turno del referente del reggaetón urbano del momento, Maluma. Ambos conciertos darán comienzo, como es habitual, a las 22:00 horas.