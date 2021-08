Orozco ofrece un concierto rebosante de energía y sentimiento en Starlite Catalana Occidente

Antonio Orozco orquestó una noche mágica en Starlite Catalana Occidente. Se movió como pez en el agua entre la energía más explosiva y los momentos más emotivos de esta décima edición del festival boutique más importante de Europa. La velada, repleta de la mejor música gracias a una banda que sonó impecable, a un artista al que se le notaban las ganas de disfrutar sobre las tablas, un público entregado que se dejó la piel en las dos horas de concierto y una luna casi llena, presagio de todo lo bueno, fue sencillamente inolvidable.

"Este ha sido uno de los mejores conciertos de nuestra vida", decía un Orozco emocionado al fin de un show que iba subiendo en intensidad a cada minuto y que arrancó con los temas 'Hoy', 'Mírate' y 'Llegará', interpretadas en el escenario de luces de colores diseñado para la gira de 'Aviónica', una propuesta de vuelo por las mejores canciones del cantante y compositor catalán.

Precisamente con la canción 'El viaje', Orozco sorprendió a los presentes al ponerse una mascarilla negra como su atuendo y bajar a la platea para sentir más de cerca a sus fans. En su recorrido hizo parada en el Palco Presidencial para dedicar un fragmento a la fundadora del festival, Sandra García-Sanjuán.

El público acompañó cada tema con una perfecta y sincronizada coreografía de palmas desde sus asientos, conocedores de la prohibición de levantarse a causa de la pandemia. "Una de las cosas que les puedo prometer es que aunque estemos sujetos a una silla, aunque hoy la mascarilla sea ese párpado que nos han puesto en la boca de repente, les prometo que la música tiene una capacidad alucinante de rememorar momentos. Esta noche tus oídos están más abiertos que nunca, vamos a intentar que escuches y vivas un concierto que quede eternamente en tus recuerdos", decía Orozco a sus seguidores.

"Esta noche es idílica, estamos en el universo de las estrellas, no hay ningún límite. Ni una mascarilla ni una silla podrán con nosotros. Canten, disfruten y sobre todo sientan y piensen que no hay ni una sola canción ni un solo verso que no hable de cada una de las personas que estáis aquí", manifestaba Orozco después de uno de los momentos de mayor sentimiento de la noche. El artista había arrancado un aplauso desde el escenario que enseguida fue secundado por los asistentes al Auditorio y que se mantuvo durante varios minutos en silencio a modo de reconocimiento y agradecimiento "a quienes hacen que esta noche vuelva cierta normalidad. Estoy especialmente agradecido de poder compartir este escenario por el que pasan grandes artistas".

La noche fue avanzando con temas como 'Si quieres hablamos', 'Seis segundos', 'Hoy será' o los archiconocidos 'Que me queda' o 'Te esperaré'. Con esta canción cerró inicialmente un espectáculo que supo a poco y que los espectadores no estaban dispuestos a dejar así, de manera que pidieron a Antonio de todas las formas posibles que volviera al escenario.

'Devuélveme la vida' y 'Pedacitos de ti', con el único acompañamiento de la voz de Antonio y su guitarra, hicieron las delicias del público con una vuelta muy deseada y aprovechada hábilmente por un asistente para pedir matrimonio a su pareja. El artista, al percatarse del romántico momento, pidió foco para los enamorados y les deseó "mucha suerte".

Con la voz rota y dirigiendo la mirada al cielo estrellado, Orozco interpretó 'Mi héroe' una canción que introdujo explicando que "no me hubiese gustado nunca escribir estos versos: los héroes son héroes porque no saben que lo son. Hay un momento en la vida de las canciones donde todo converge y no quiero divagar mucho, no quiero tener un discurso angustioso, pero quiero que sepáis que hemos descubierto que hay mucha gente que se levanta cada mañana con la única intención de hacer el bien por los demás y que cuando pensábamos en los héroes no nos imaginábamos que no tenían capa ni volaban, más bien era el vecino de enfrente. Esta noche con estas palabras quiero decir gracias. Me quiero acordar de tus héroes, de los que están y de los que no están".

'Entre sobras y sobras', fue dedicado a Narcís Rebollo, "gracias Narcís por las alas a mí y a mi familia. A veces para soñar solo hace falta que te digan que puedes hacerlo". Y después de un juego con el público en el que se hacía de rogar para seguir cantando un poco más, Orozco ofreció un final apoteósico con 'Una y otra vez' y 'Lo que tú quieras soy'. Un fin de fiesta explosivo que dejó un maravilloso sabor de boca para la banda y los asistentes: "Ha sido uno de los mejores conciertos de nuestra vida. Gracias".

Entre los asistentes que acudieron al histórico concierto se encontraban Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Andrea Duro, Álvaro Moreno de la Santa, el futbolista Kike Estebaranz y el entrenador del Málaga C.F. Sergio Pellicer.

El programa de Starlite Catalana Occidente sigue adelante. Por el Auditorio pasarán las mayores estrellas del panorama nacional. Ejemplo de ello son Antonio José, David Bisbal, Aitana, Raphael, Rozalén, Morat o Ara Malikian.