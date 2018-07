El buen ambiente inunda el chupinazo de San Fermín

Los portavoces de las formaciones políticas en el Ayuntamiento de Pamplona han abogado este viernes por que pamploneses y visitantes disfruten de las fiestas de San Fermín, que han dado comienzo este mediodía, y también por que quede claro que en ella no tienen cabida las agresiones sexistas ni de ningún tipo.

El portavoz de UPN, Enrique Maya, ha resumido en "diversión, alegría y que no ocurra nada fuera de la legalidad" sus esperanzas para estas fiestas de San Fermín. "Por supuesto, que no se dé ningún tema de acoso sexista, que el que venga a Pamplona durante las fiestas sepa que aquí eso no puede ocurrir y que recordemos estos Sanfermines como los mejores de la historia", ha deseado.

Por otro lado, el mensaje de Maya para los pamploneses ha consistido en recalcar tres términos: "tranquilidad, respeto y libertad". "La libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro", ha señalado. "Son unas fiestas para todos -ha dicho-, unas fiestas de blanco, unas fiestas ilusionantes y toca disfrutar de ellas".

Sobre cómo tiene pensado vivir estos Sanfermines, ha afirmado que sus fiestas consistirán en "mucho amigo, mucha familia, comer, dentro de los límites que marca el colesterol, y el mundo de los toros", del que es "gran aficionado".

El alcalde, Joseba Asiron, ha manifestado, sobre la implicación de la ciudad contra las agresiones sexistas, que Pamplona, sobre todo en San Fermín, "se sobrepone y se pone por encima de todos los problemas y es verdad que era necesario visibilizar un problema que hay, que no tiene tanto que ver con Pamplona y San Fermín como con el modelo festivo y el modelo de sociedad y está bien visibilizar la realidad de los ataques sexistas".

El alcalde ha deseado a los pamploneses que estos nueve días "se lo pasen muy bien, que salgan a la calle, que disfruten de las fiestas, que se dejen llevar, que es lo bueno que tiene San Fermín, que por mucho que programes, que organices siempre hay un espacio para la improvisación, para el carácter espontáneo que nunca tiene que faltar en fiestas".

Y ha pedido que "disfrutemos todos desde el respeto, el respeto a todo tipo de identidades políticas, de género y seamos capaces de disfrutar la fiesta desde el respeto". Asiron ha señalado que estará "casi todos los Sanfermines trabajando" porque "no hay mucho espacio para el ocio, pero si puedo intentaré encontrar un espacio para el ocio".