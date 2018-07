Resaca de Padilla en la última de San Fermín

Faena de mucho esfuerzo de Rafaelillo a un toro sin fondo ni clase y que no pasaba con el que el torero consiguió, con una lidia a la antigua, justificar su puesto en esta feria porque poco más pudo hacer. El cuarto fue del hierro de Fuente Ymbro pero no cambió el sino de la tarde. Tampoco sirvió ni ofreció juego para que pudiera lucirse Rafaelillo, que lo intentó pero no pudo ser.

Pareció mejor el segundo de Miura en los primeros tercios, donde destacó Ángel Otero, pero después se puso áspero, difícil y sin ninguna virtud para el toreo. Rubén Pinar intentó un trasteo suave y solvente y remató su faena con un contundente espadazo. Con el quinto pudo llegar el triunfo pero finalmente no se lo concedió el palco. Hizo un esfuerzo y estuvo muy solvente y templado Pinar a pesar de lo alto que era el toro y el escaso juego que dio. Dificultad también para entrar a matar pero lo hizo de forma efectiva.

Largas de Pepe Moral para recibir al tercero de la tarde que se quedó poco picado y sacó el genio contra el torero sevillano que realizó un gran esfuerzo ante este toro dejando algún natural suelto de gran calidad. Faena que llegó al tendido y se pidió la oreja. Impresionante de estampa el sexto, último toro de estos Sanfermines, pero con poca historia dentro. Ningún tipo de lidia es posible con un toro así, ni humillaba, ni pasaba, ni se podía hacer más que intentar matarlo dignamente por las complicaciones. Buena imagen de Pepe Moral pero que ha servido para muy poco.

Ficha del festejo

10ª y última de abono - San Fermín - Pamplona. Lleno.

Toros de Miura y uno de Fuente Ymbro, ninguno con opciones para el triunfo.

- Rafaelillo: silencio y silencio.

- Rubén Pinar: silencio y vuelta al ruedo.

- Pepe Moral: saludos desde el tercio y silencio.