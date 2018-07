Alicia Giménez Bartlett: "No he hecho trabajo de campo para escribir 'Hombres desnudos'"

Un día después de ganar la LXIV edición del Premio Planeta, la escritora manchega Alicia Giménez Bartlett ha hablado sobre el género de su novela, 'Hombres desnudos', en Espejo Público. "Son jóvenes que han llegado a una situación laboral muy difícil y devienen en chicos de alterne", destaca,

Reconoce entre risas que no ha hecho un trabajo de campo para escribir su novela. "Cuando me preguntan si un libro es autobiográfico suelo responder que sólo las escenas de sexo y la violencia", bromea. Para documentarse ha recurrido a charlas con amigas y mujeres que le han contado sus experiencias con los chicos de alterne. Mundo que define como algo "no tan inusual ni tan terrible".



Por su parte, el cineasta Daniel Sánchez Arévalo, finalista del LXIV Premio Planeta con 'La isla de Alice', ha señalado tras recibir el galardón que con este premio ha sentido algo parecido a lo que sintió al ganar el goya con su ópera prima 'AzulOscuroCasiNegro'. Vivió aquel momento como un abrazo de bienvenida de la industria del cine y este nuevo premio como el abrazo del mundo de la literatura.



Sánchez Arévalo decidió lanzarse a la escritura cuando se dio cuenta de que lo que quería contar era tan grande que no le cabía en dos horas. En realidad, la historia de 'La isla de Alice' la quería convertir en un su primer cortometraje americano pero un día se enfrentó a la historia. Confiesa que durante el procesi tenía prevista una película con Atresmedia y les pidió parar para terminar la novela.