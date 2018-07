José Creuheras y Sáenz de Santamaría en la presentación del Premio Planeta en Madrid

Ha sido la puesta de largo de dos de los libros más esperados del año. La ganadora "Hombres desnudos" de Alicia Giménez Bartlett y la finalista "La isla de Alice" de Daniel Sánchez Arévalo. Ambos han acaparado flashes y cámaras en una presentación en el Instituto Cervantes.

Como anfitrión, Creuheras se ha mostrado satisfecho del protagonismo de las novelas triunfadoras del Premio Planeta de este año, de las que ya se han editado 170.000 ejemplares para la ganadora y 80.000 para la finalista.

“Conseguir que el libro se convierta en noticia, y que nos lleve aunque sea alguna vez a todos a horas y horas de comentarios, si lo hiciéramos más a menudo, contribuiríamos que la sociedad fuese mejor”, ha afirmado el presidente del Grupo Planeta.

"Hombres desnudos" y "La isla de Alice" ya están en las librerías. Para sus autores, este intenso y largo día de lanzamiento se puede resumir con una palabra, expectación, o con una imagen muy gráfica. “Expectativa”, dice Alicia, y “una montaña rusa de sensaciones, espero que buenas”, apostilla Daniel.

Ganadora y finalista, sus historias son bien distintas. Giménez Bartlett utiliza la prostitución masculina para hacer un retrato social. La promoción y la autora no se llevan del todo bien. “Te da pánico que realmente pueda no entenderse y no gustar”, dice la escritora de Almansa.

Y Daniel Sánchez Arévalo utiliza una inesperada muerte para armar un thriller doméstico que hoy ve la luz. “Que arrebaten el ‘bebé’ de las manos, me dan ganas de ir por cada librería colocándolo”, señala el director de cine y autor madrileño.