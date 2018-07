Los Rolling Stones demuestran su eterna juventud en su debut en Glastonbury

Los Rolling Stones, uno de los grupos de rock más veteranos del mundo, aparecieron rejuvenecidos en su sensacional debut en el festival de música de Glastonbury, donde revolucionaron a la multitud con su contagiosa energía y muchos de sus temas clásicos. Decenas de miles de personas se abarrotaron en el escenario central, la Pirámide, para ver a los incombustibles roqueros, que, con una media de edad de 69 años, siguen igual.

El cuarteto, encabezado por Mick Jagger con una chaqueta verde de lentejuelas, saltó al escenario con 'Jumping Jack Flash'. Y es que a Jagger se le veía con ganas, tal y como se dejó ver al terminar It's only Rock N'Roll (but I like it)': "Es genial estar aquí haciendo este concierto. Después de todos estos años, finalmente nos han invitado".

El concierto, de dos horas y cuarto de duración, tuvo varios de los mejores temas de los Rolling e incluso un número folk hecho para la ocasión. Dos horas y cuarto que presenciaron muchos famosos, como fueron Kate Moss, Stella McCartney y Wayne Rooney.

Para su primera aparición en Glastonbury en 50 años de carrera, los Stones prepararon un macroespectáculo con un ave Fénix sobre el escenario y que arrancó con fuegos artificiales. Pese a haber recorrido el mundo varias veces, el grupo británico nunca antes habían tocado en el mayor festival de música del Reino Unido, simplemente porque, según explicó ayer Keith Richards, "no coincidió".

La fiebre que suscitó el concierto del grupo no hizo más que avivarse cuando Jagger, Richards, el batería Charlie Watts y el guitarrista y bajista Ronnie Wood hicieron finalmente acto de presencia sobre el escenario, donde fueron aclamados por una multitud consciente de estar viviendo un momento histórico.

Aparte de los Rolling, que eclipsaron a todos los demás, otros grupos y artistas que formaban parte del cartel eran los Artic Monkeys, Mumford & Sons, Public Enemy y Chase & Status, Elvis Costello -que interpretó una canción anti-Thatcher- y Primal Scream, además del exOasis Liam Gallagher, que apareció el viernes sin anunciar con su nueva banda Beady Eyes.