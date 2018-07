La reacción de la abuela primeriza al recibir la noticia inunda internet

Shirley Brown, de 60 años, no puede contener su alegría al desempaquetar el regalo de Navidad de su hija Jocelyn. La sorpresa entraña un acertijo, Jocelyn está embarazada. Shirley grita de alegría, lanza el regalo al aire mientras exclama: "Vamos a tener un bebé!". Poco después se lleva las manos a la cara y solloza de emoción.

El video de su excéntrica reacción se ha convertido en toda una sensación en Internet, al congregar a más de 130.000 personas en YouTube. Jocelyn y su esposo Dave se enteraron que estaban esperando su primer hijo a principios de diciembre, y decidieron compartir la noticia con su familia en Nochebuena.

Shirley Brown no se esperaba recibir ese regalo porque su hija siempre había dicho que no estaba preparada para tener un bebé. Ella pensó que el regalo en forma de cajita iba a ser una joya. Y no andaba muy desencaminada, dentro del paquete encontró un cubo de juguete con la letra 'b'. Al instante supo que su sueño de convertirse en abuela estaba a punto de hacerse realidad.

"He estado esperando unos diez años, es algo que siempre he querido. Mis hermanos tienen nietos, pero mis hijas han tardado algo más en querer tener hijos", aseguró Shirley en una televisión canadiense, según recoge el Daily Mail.

La señora Brown no se dio cuenta de que estaba siendo grabada con un móvil. Ahora admite que se sonroja al ver la reacción de los internautas, "sentí todo tipo de emociones", dijo sobre el momento en que supo que era un éxito de YouTube.