El vicepresidente de la Comisión Europea asegura que tienen una "única posición" respecto a Cataluña

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, ha replicado al cartel electoral de Junts pel Sí (CDC y ERC), Raül Romeva, que la CE tiene una "única posición" sobre la situación en Cataluña, que expresó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Romeva ha escrito un mensaje en Twitter en el que asegura que el vicepresidente de la Comisión Europea "corrige al portavoz que habló ayer de la salida de la UE" y pone un vínculo con una noticia que interpreta que Valdis Dombrovskis se ha desmarcado de Schinas al decir que la CE está preparada para trabajar con las autoridades elegidas democráticamente en Cataluña tras el 27-S.

Valdis Dombrovskis ha replicado por twitter a Romeva y ha afirmado que "la CE tiene un único mensaje" respecto a España, "entregado por mí o por Schinas; por favor -le ha conminado-, lea". El vicepresidente de la CE concluye su mensaje con un vínculo a una información en la que se explica que Dombrovskis había afirmado que la independencia de una parte de un Estado miembro supondría quedar fuera de la Unión Europea (UE), en relación con el proceso catalán.

