Espadaler: "La posición del independentismo en Cataluña no es mayoritaria"

Durante la entrevista en "Más de uno" de Onda Cero, el secretario secretario general de Unió Democràtica, y candidato a presidir la generalitat por este partido, reafirma su posición contraria a apoyar a Artur Mas una hipotética "declaración de independencia", pero asegura que "tampoco vamos a estar del lado de aquellos partidos que no miran por los intereses de Cataluña, como el Partido Popular".

Asimismo, Espadaler opina que "la posición del independentismo en Cataluña no es mayoritaria", y que aunque no apoyen la declaración de independencia, esto "no conlleva a menospreciar el sentimiento, sino gestionarlo políticamente".

Por ello, el candidato de Unió Democràtica asegura que "seguimos pensando que el pueblo de Cataluña debe ser consultado", y añade que "formulamos nuestra propuesta desde el catalanismo, pero no se instala en el independentismo sino en el diálogo".

Finalmente, Espadaler afirma que su partido "no considera que las elecciones del 27S sean plebiscitarias", pero las considera "importantes" por "el tipo de alianzas preelectorales y por lo que pueda pasar si salen elegidos los partidos que buscan la declaración unilateral de independencia".