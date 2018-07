El Círculo de Economía pide una consulta legal si gana el independentismo

El foro que representa un amplio abanico del empresariado catalán, ha llegado, después de un gran debate interno, a fijar esta posición. Con la conclusión de que una situación excepcional la que ocurre en Cataluña deciden publicar un comunicado.

Su primera reflexión es que, aunque Artur Mas consiguiera una mayoría absoluta, no legitima la independencia:” La independencia requiere de una mayoría cualificada que no puede salir de estas elecciones, sino de la una consulta legal y acordada y bien informada”

El documento también señala que las cosas no pueden quedar igual. Si las fuerzas no independentista consiguen la mayoría, “no podrá interpretarse que la sociedad catalana es partidaria del estatu quo y no quiere cambio alguno”.

El Círculo apuesta por una consulta legal si los partidos pro independencia ganan. En ese caso, dicen, nuestra Constitución obligaría a los poderes públicos a encontrar una vía legal y acordada para conocer el sentir de los ciudadanos.

Y apuntando al Tribunal Constitucional, señalan que hay vías legales suficientes para encajar la consulta en la Carta Magna.